Részeg szurkoló randalírozott egy ceglédi kosármeccsen – lefejelte a biztonsági őrt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 15:23
Lefejelte és megrúgta a biztonsági őrt egy ittas szurkoló. Botrányba fulladt egy ceglédi kosármeccs.

Vádat emelt a Ceglédi Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy januári kosárlabda-mérkőzésen agresszívan viselkedett, majd a rendezvényt biztosító személyzet egyik tagját is bántalmazta.

Kosárlabda meccsen balhézott egy ceglédi férfi.
A ceglédi férfi súlyos büntetésre számíthat

A vádirat szerint a férfi ittasan vett részt egy ceglédi kosármeccsen 2026 januárjában. A félidőben a büfében vásárolt magának italt, ezt követően azonban a lelátón egyre hangosabban és indulatosabban kezdett viselkedni. A beszámoló szerint trágár szavakkal sértegette az ellenfél szurkolóit, ami miatt a rendezők közbeléptek. 

A biztonsági szolgálat munkatársai felszólították a férfit, hogy hagyja abba a rendbontást, majd arra is kérték, hogy távozzon a sportlétesítményből. A vádlott azonban nem működött együtt, hanem rátámadt az egyik rendezvénybiztosítóra. Az ügyészség szerint a férfi lefejelte a biztonsági őrt, majd sörrel is leöntötte. Miközben a rendezők megpróbálták kikísérni a csarnokból, még egyszer megrúgta a sértettet.

A bántalmazott férfi könnyű sérüléseket szenvedett, amik nyolc napon belül gyógyultak. A Ceglédi Járási Ügyészség rendbontás vétsége miatt emelt vádat az elkövető ellen. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását, valamint azt is indítványozta, hogy tiltsák el a kosárlabda-szövetség versenyrendszerében rendezett sportesemények látogatásától. Az ügyben a Ceglédi Járásbíróság hozza meg a végső döntést, írja az Ügyészség.

 

