Bruce Willis lánya megszólalt édesapjáról: minden pillanatért hálás, amit a sztár az unokájával tölthet

Rumer Willis szívszorító vallomást tett apja és lánya kapcsolatáról. Bruce Willis frontotemporális demenciával vívott harca továbbra is elképesztően nehéz a család számára, de Rumer rendkívül hálás azért, hogy kislánya még megismerhette legendás nagyapját. Úgy érzi, minden együtt töltött pillanat felbecsülhetetlen értékű számukra.

Rumer Willis a The Inside Edit című podcastműsorban őszintén megnyílt arról, milyen különleges kapcsolat alakult ki kétéves lánya, Louetta és Bruce Willis között. A 37 éves színésznő elárulta, rendkívül hálás azért, hogy a kislánya még találkozhatott édesapjával, aki évek óta frontotemporális demenciával küzd. Állítása szerint az egész család igyekszik minél több időt együtt tölteni apjával, mert pontosan tudják, mennyire fontosak ezek a közös pillanatok. Különösen nagy ajándéknak tartja, hogy 2 éves lánya, Louetta még kapcsolatot alakíthatott ki a nagyapjával, mivel nem biztos abban, hogy ezt a testvérei gyermekei is átélhetik majd.

Imádok átmenni hozzá, hogy lássam. Nagyon hálás vagyok, hogy van egy gyermekem, aki megismerhette őt, mert nem tudom, hogy a nővéreimnek lesz-e ilyen lehetőségük.

Bruce Willis unokájával való szoros kapcsolata

Bruce Willis lánya ma már teljesen másként tekint az időre és a családi kapcsolatokra. Kislánya születése óta még fontosabb számára, hogy minél több közös emléket gyűjtsenek. Rumer Willis szerint édesapja szeme mindig felcsillan, amikor meglátja Louetta-t, és ezek a pillanatok a család minden tagja számára rendkívül meghatóak. Úgy érzi, lánya jelenléte rengeteg örömöt hozott apja, Bruce Willis életébe is.

Bruce Willis demenciával folytatott küzdelme az egész családot megviseli

Bruce Willis családja összefogott a színész érdekében

Bruce Willis családja az elmúlt években rendkívül összetartóvá vált. És bár ez az időszak nem könnyű számukra, mindenki próbálja támogatni a másikat. Demi Moore, Emma Heming Willis és a gyerekek közösen vesznek részt a színész mindennapjaiban, és igyekeznek minél szeretetteljesebb környezetet teremteni számára.