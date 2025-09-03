Demi Moore megtörten vallott Bruce Willis állapotáról: „Ez már nem az a Bruce, akit ismertem!”

Demi Moore megtörte a csendet és elárulta, milyen fájdalmas látni, ahogy egykori férje, Bruce Willis teljesen megváltozott a frontotemporális demencia következtében.

Demi Moore és Bruce Willis 1987-2000 között voltak házasok és ez idő alatt három lányuk született (Fotó: Michelson / Northfoto)

Demi Moore 2025-ben is kitart egykori férje, Bruce Willis mellett

A színésznő Oprah Winfrey podcast műsorában mesélt arról, milyen nehéz elfogadni, hogy a „régi Bruce” már nincs többé. Demi Moore jelenleg tanulja, hogyan kell szeretni azt az embert, aki most lett belőle:

Nagyon nehéz látni, ahogy valaki, aki egykor tele volt élettel és energiával, lassan eltűnik, és teljesen más emberré válik. Ez már nem az a Bruce, akit ismertem.

Demi Moore szerint a legnagyobb kihívás az, hogy ne ragadjanak a múltban, és ne próbálják mindenáron visszahozni azt, aki már nincs:

Nem lehet elvárni tőle, hogy az legyen, aki volt. Meg kell tanulnunk ott lenni vele, ahol most tart. Ha a múltban élünk, csak szomorúságot érzünk. Ha a jövőbe nézünk, akkor csak félelem jön. De a jelenben még ott van... nem mindig szavakkal, de más módon képes kapcsolódni. És ez gyönyörű.

Demi Moore fiatalon imádta a férjét, de most már elfogadta, Emma van mellette

Demi Moore nemcsak Bruce Willis állapotáról beszélt, hanem arról is, mekkora tisztelettel tekint jelenlegi feleségére, Emma Heming Willisre. Bruce Willis felesége évek óta gondoskodik az egykori akciósztárról, ám most egy könyvben meséli el a fájdalmas, mégis inspiráló utat, amelyet bejártak férjével. A szeptember 9-én megjelenő The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path című könyvében kendőzetlen őszinteséggel ír arról, mit jelent egy demenciával élő embert ápolni, úgy hogy közben anyaként, nőként és feleségként is helyt kell állnia. Demi Moore így nyilatkozott Bruce Willis feleségének hozzáállásáról:

Nagyon együtt érzek Emmával ebben a helyzetben, hiszen ő egy fiatal nő, és senki sem tudhatta előre, hogy ez hova fog vezetni. Úgy gondolom, hogy ő igazán remekül kezelte a helyzetet.

Emma Heming Willis élete legnehezebb döntését hozta meg azzal, hogy külön otthonba költöztette férjét (Fotó: Diego Corredor / Northfoto)

Bruce Willist külön házban ápolják

Demi Moore podcast interjú napokkal azután történt, hogy Emma Heming Willis bejelentette: elköltöztette férjét az otthonukból. A Die Hard sztárja most egy egyszintes házba költözött, ahol 24 órás gondozást kap. Bruce Willis felesége nehéz szívvel hozta meg ezt a döntést, de úgy érezte elkerülhetetlen a család szempontjából: