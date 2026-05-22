Bruce Willis lánya megható vallomást tett apja megváltozott személyiségéről

Rumer Willis őszinte vallomást tett apja jelenlegi állapotáról. Bruce Willis lánya szerint apja már nem az a hollywoodi fenegyerek, aki régen volt: a frontotemporális demencia miatt a 71 éves színész teljesen megváltozott.

Bruce Willis lánya szerint apja már nem az a hollywoodi fenegyerek, aki korábban volt

Rumer Willis legutóbbi interjújában, a The Inside Edit-ben őszintén megnyílt apja jelenlegi állapotáról. Bruce Willis lánya azt mondta, hogy a frontotemporális demencia miatt egy olyan oldalát ismerte meg apjának, amit eddig nem látott.

Mindig is ilyen macsós típus volt, de most van benne egyfajta gyengédség, amit a 'Bruce Willis-szerep' bizonyos értelemben nem engedett meg neki.

Továbbá bevallotta, hogy annak idején fogalma nem volt erről a betegségről és arról, hogy ez milyen elterjedt:

Számomra ez hihetetlen. Mostanában rengetegen odajönnek hozzám, és azt mondják: A nagybátyámnak FTD-je volt. Az apámnak is ez volt..

Bruce Willis családja mindenben támogatja a színészt

A színészt 2023-ban diagnosztizálták frontotemporális demenciával (FTD), amely az agy homlok- és halántéklebenyét érintő, fokozatosan romló idegrendszeri betegség. Bruce Willis családja azóta többször is megmutatta, mennyire összetartanak ebben a nehéz időszakban. Még Demi Moore, a Die Hard sztárjának volt felesége is szoros kapcsolatban áll a színésszel, és rendszeresen részt vesz a családi eseményeken. Rumer szerint édesapja betegsége még közelebb hozta egymáshoz a családtagokat.

Rumer Willis Derek Richard Thomasszal való szakításáról is megnyílt

Rumer Willis arról is megnyílt, hogyan jutott el odáig, hogy szakítson Derek Richard Thomas zenésszel, aki a közös gyermekük édesapja. Bevallotta, hogy bár kapcsolatuk hosszú ideig harmonikusnak tűnt, a háttérben komoly problémák húzódtak meg. Bruce Willis legidősebb lánya elárulta, hogy konkrétan emlékszik arra a veszekedésre, ami során hirtelen rádöbbent: nem szeretné, hogy a lánya egy ilyen kapcsolatban nőjön fel. Ez volt az a pillanat, amikor eldöntötte, véget vet a kapcsolatnak. Állítása szerint különösen fájdalmas volt meghozni ezt a döntést, hiszen közös gyermekük miatt sokáig próbálták megmenteni a kapcsolatukat. Ennek ellenére továbbra is tiszteli gyermeke apját, és mindketten arra törekednek, hogy szeretetteljes környezetet biztosítsanak kislányuknak. A szakítás óta pedig sokkal nyugodtabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érzi magát.