Ebből bírósági ügy lesz? Nem engedték beírni a kislány nevét a születési anyakönyvi kivonatba, kegyetlen dologgal vádolják az anyát

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 18:30
Durva vitát robbantott ki az interneten az a friss anyuka, akinek a kórházi dolgozók egyszerűen nem voltak hajlandóak anyakönyveztetni a kislányát. A nő szerint felháborító, amit műveltek vele, a kommentelők viszont fellélegeztek: szerintük a nővérek megmentették a gyereket a biztos csúfolódástól.
A meg nem nevezett Alabamában élő édesanya a közösségi médiában kért segítséget, miután a szülészeten falakba ütközött. Elmondása szerint olyan gyereknév mellett döntött a múlt héten született kislányának, ami egy életre megkülönböztette volna a többiektől – a szó legszorosabb értelmében. A kismama a Xfrgolszzzxy nevet találta ki, amit állítása szerint „Zörf-golz-i”-nak kell ejteni.

Nem mindegy, milyen gyereknév kerül az anyakönyvbe: a kórház szerint ez a választás már túlment minden határon Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Nem nőttem fel nagy jólétben, és mindig úgy éreztem, hogy az emberek lenéznek amiatt, ahonnan származom, és amilyen nevem van. Valami különlegeset akartam a lányomnak. Ráadásul az apukám szörfös, így ezt is bele akartam építeni a névbe

– magyarázta a bizonyítványát az anyuka.

Sokkoló gyereknév miatt áll a bál

A kórházi ügyintéző azonban lefagyott, amikor megkapta a papírt, majd közölte a sokkos anyával, hogy Alabama államban a nevek nem kezdődhetnek X-szel, ha azt mássalhangzó követi.

Megkérdeztem tőle, meg tudná-e mutatni, hol van ez leírva, ő meg csak egy nagy mappára mutogatott, és motyogott valamit a névválasztási szabványokról. Nem tudott egyenes választ adni

– dühöngött a nő, aki később a megyei hivatalt is felhívta, de ott is csak annyit mondtak neki, hogy a név nem felel meg a rendszerkövetelményeknek. Az anyuka szerint ez jogtalan, mivel a név csak az angol ábécé betűit tartalmazza, se számok, se emojik nincsenek benne. Most választás elé állították: vagy új nevet talál, vagy bíróságra megy, amire se pénze, se ideje.

A kommentelők szerint úgy néz ki, mint egy jelszó

A netezők nem sajnálták meg a felbőszült anyát, sőt, valóságos kommentlavina indult el, ahol szinte mindenki a kórházi dolgozók pártjára állt. Sokan úgy vélik, a hivatalnokok hősies tettet hajtottak végre – írja a brit Mirror.

Ha én lennék az a gyerek, az első utam felnőttként a kormányablakba vezetne, hogy megváltoztassam a nevem, és új életet kezdjek

– írta egy hozzászóló.

Egy másik kommentelő ennél is tovább ment, és kerek Perec kijelentette, amit a többség gondolt: 

Gyereknevet kellene adni a babának, nem egy jelszót.

Sokan hozzátették, hogy egy ilyen névvel a kislány élete kész pokol lett volna az iskolában, így az állami szigor most az egyszer tényleg a gyerek érdekeit szolgálta.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
