Megszakad a szív: Bruce Willis már a lányait sem ismeri fel

Rumer Willis őszintén megnyílt arról, hogy milyen érzés az, amikor híres édesapja már nem ismeri fel őt a látogatásoknál. Bruce Willis lánya bevallotta, hogy szíve mélyén hatalmas űrt érez, amiért már nem folytathat olyan beszélgetéseket a legendás színésszel, mint régen.
A 37 éves Rumer Willis Instagram-oldalán osztott meg friss információkat édesapjáról, ahol elárulta, hogy az egykori akciósztár nem mindig ismeri fel őt, amikor meglátogatja. Bruce Willis egészségi állapota hosszú ideje aggodalomra ad okot, mióta a családja nyilvánosságra hozta, hogy a világsztár frontotemporális demenciával küzd. A Die Hard filmek főszereplője 2022-ben vonult vissza a színészkedéstől romló egészségi állapota miatt, és a családi otthonából egy különálló, egyszintes házba költözött, ahol 24 órás ápolócsapat gondoskodik róla. Rumer Willis azonban úgy érzi, hogy édesapja a körülményekhez képest jól van.
Az emberek mindig ezt a kérdést teszik fel nekem, és szerintem elég nehéz rá válaszolni, mert az igazság az, hogy aki FTD-ben (frontotemporális demenciában) szenved, annak nem megy túl jól. De jól van, ahhoz képest, hogy frontotemporális demenciával küzd.
A fájdalom ellenére Rumer Willis igyekszik a szépet meglátni a mindennapokban. Videójában hangsúlyozta, milyen hálás azért, hogy még mindig együtt tölthetnek időt, hogy ölelheti, gondozhatja, megnyugtathatja az apját.
Annyira hálás vagyok, hogy amikor odamegyek hozzá, és megölelem, függetlenül attól, hogy felismer-e vagy sem, ő is érezheti a szeretetet, amit adok neki, és én is érezhetem a tőle visszatérő szeretetet. Hogy még mindig látom benne a szikrát, és ő is érezheti a szeretetet, amit adok neki.
Bruce Willis lánya hozzátette, hogy a 23 hónapos kislányát, Louetta-t is magával viszi a látogatásokra.
Hálás vagyok, hogy Luettával együtt mehetek oda, időt tölthetünk vele, és érezhetem a szeretetét, és hogy én is szerethetem őt, és vele lehetek.
Rumer Willis-nek azonban nemcsak apja demenciájával kell megküzdenie. Bruce Willis lánya egy másik megrendítő videóban megnyílt az egyedülálló anyaság terhéről is. Az Instagram-történetében könnyeit törölgetve sétál egy erdei ösvényen, és feltárja, mennyire nehéznek érzi néha a napokat. Élesen reagált azokra is, akik kritizálták őt amiatt, hogy alkalmi segítséget vesz igénybe.
Nem gond, ha valakinek van segítsége, legyen az nagyszülő, bébiszitter vagy akár napi gondozó.
Véleménye szerint ugyanis mindenki úgy küzd meg a mindennapokkal, ahogy tud.
