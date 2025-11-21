Megszakad a szív: Bruce Willis már a lányait sem ismeri fel

Rumer Willis őszintén megnyílt arról, hogy milyen érzés az, amikor híres édesapja már nem ismeri fel őt a látogatásoknál. Bruce Willis lánya bevallotta, hogy szíve mélyén hatalmas űrt érez, amiért már nem folytathat olyan beszélgetéseket a legendás színésszel, mint régen.

Bruce Willis demenciával folytatott küzdelme új szintre lépett: már előfordul, hogy fel sem ismeri lányait (Fotó: face to face/Northfoto)

Bruce Willis demenciája: Már a lányait sem ismeri fel

A 37 éves Rumer Willis Instagram-oldalán osztott meg friss információkat édesapjáról, ahol elárulta, hogy az egykori akciósztár nem mindig ismeri fel őt, amikor meglátogatja. Bruce Willis egészségi állapota hosszú ideje aggodalomra ad okot, mióta a családja nyilvánosságra hozta, hogy a világsztár frontotemporális demenciával küzd. A Die Hard filmek főszereplője 2022-ben vonult vissza a színészkedéstől romló egészségi állapota miatt, és a családi otthonából egy különálló, egyszintes házba költözött, ahol 24 órás ápolócsapat gondoskodik róla. Rumer Willis azonban úgy érzi, hogy édesapja a körülményekhez képest jól van.

Az emberek mindig ezt a kérdést teszik fel nekem, és szerintem elég nehéz rá válaszolni, mert az igazság az, hogy aki FTD-ben (frontotemporális demenciában) szenved, annak nem megy túl jól. De jól van, ahhoz képest, hogy frontotemporális demenciával küzd.

Rumer Willis lányát is mindig magával viszi, amikor meglátogatja édesapját (Fotó: imageSPACE/MediaPunch/Northfoto)

Rumer Willis hálás minden együtt töltött percért

A fájdalom ellenére Rumer Willis igyekszik a szépet meglátni a mindennapokban. Videójában hangsúlyozta, milyen hálás azért, hogy még mindig együtt tölthetnek időt, hogy ölelheti, gondozhatja, megnyugtathatja az apját.

Annyira hálás vagyok, hogy amikor odamegyek hozzá, és megölelem, függetlenül attól, hogy felismer-e vagy sem, ő is érezheti a szeretetet, amit adok neki, és én is érezhetem a tőle visszatérő szeretetet. Hogy még mindig látom benne a szikrát, és ő is érezheti a szeretetet, amit adok neki.

Bruce Willis lánya hozzátette, hogy a 23 hónapos kislányát, Louetta-t is magával viszi a látogatásokra.