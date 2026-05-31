Még mindig fáj: Ezért nem folytatták A rivaldafény ára balettos thrillert

Ismerős az érzés, amikor az ember hosszas böngészés után leteszi a voksát egy új sorozat mellett, ami annyira jó, hogy együltő helyében ledarálja az első évadot, majd pofánveri a tény, hogy nincs tovább? Cikksorozatunkban olyan sorozatokat veszünk elő, melyek jól indultak, de valamiért nem kaptak folytatást, és ez nekünk még mindig fáj. Ezen a hétvégén az amerikai balettos dráma, A rivaldafény ára (Tiny Pretty Things) kerül terítékre, mely első évada után szintén úgy tűnt el, mintha sosem létezett volna.

A rivaldafény ára újat akart mondani a balett világáról, de a Netflix végül nem hagyta (Fotó:YouTube)

A rivaldafény ára: a balett kegyetlen világa egy kis tinidrámával

A rivaldafény ára 2020-ban pontosan arra vállalkozott, amire már oly sok film és sorozat korábban: bemutatni a balett világának sötét oldalát. Éppen ezért merült fel a kérdés, hogy olyan alkotások után, mint Aronofsky Fekete hattyúja, vagy a Ralph Fiennes főszereplésével készült The White Crow – Rudolf Nurejev élete című film, mi újat tud még mutatni nekünk ez a széria. Talán semmit, de sorozat jellegéből adódóan ki tudta használni a 10, darabonként 1 óra hosszú epizódos játékidőt arra, hogy részletesebben mutassa be az apró mocskosságokat, melyek az Archer Intézet falain belül és túl zajlanak. Sőt, ezt még megfűszerezte egy kis thriller szállal is. Az intézet sztárdiákja és a következő prímabalerina cím várományosa, Cassie (Anna Maiche) ugyanis rejtélyes körülmények között lezuhan az iskola tetejéről és kómába esik, az elkövetőnek azonban nyoma sincs. A szálakat bonyolítja, hogy Cassie pont kiemelkedő tehetsége és könyörtelen versenyszelleme miatt sem volt a társai kedvence, így lassan kiderül, hogy indítéka minden osztálytársának van, kivéve a helyére érkező új lánynak, Neveah-nak (Kylie Jefferson). Neveah közben megtestesít minden tinidrámás klisét, amit csak el lehet puffogtatni egy ilyen sorozatban. A vidékről jött, szegény, de kiemelkedően tehetséges lány, aki szembekerül a balettintézet Barbie-babájával és mindenki mással is, aki Cassie előkelő pozíciójára pályázott.

Már a Fekete Hattyúban is láthattuk, balettben nincs barátság (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency)

Miért kaszálta el a Netflix A rivaldafény ára sorozatot?

A táncjelenetek lélegzetelállító koreográfiái egyszerre ötvözik a kortárs és a tradicionális balett lépéseit, így annak is érdekes lehet, aki esetleg nem olyan filmeken és sorozatokon fejlesztette táncfilmes ízlését, mint a Step Up, az ausztrál Táncakadémia sorozat, vagy a Zendaya karrierjét beindító Indul a risza. A thriller vonal, azaz a Cassie-t kómába taszító gyilkossági kísérlet azonban mintha háttérbe szorulna az évad előrehaladtával, így némileg csorbát szenved a sorozat eredeti felütése, de nem kell aggódni, akadnak itt egyéb bűncselekmények határát súroló szálak, többek között futtatás, hatalommal történő visszaélés és korrupció ahogy a csövön kifér. A széria 2020 decemberében debütált a Netflixen első és egyetlen évadával, melyet hamar és a legnagyobb csendben el is kaszált a streaming-szolgáltató, mert nem hozta az elvárt nézőszámokat, pedig az azonos című, Sona Charaipotra és Dhonielle Clayton tollából származó regény, ami a sorozat alapját képezi, nagy sikereket aratott az olvasók körében.