Bruce Willis felesége szívszorító vallomást tett a színész állapotáról

Bruce Willis felesége elárulta, mi volt az a figyelmeztető jel, ami arra késztette, hogy újragondolja férje demenciájának kezelését.

Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis vállalta férje gondozását

(Fotó: Northfoto)

Bruce Willis felesége őszintén vallott férje állapotáról

Emma Heming Willis a HealSquad podcast műsorában vendégeskedett Maria Menounos színésznővel, hogy férje állapotáról és gondozásáról beszéljenek. Bruce Willis felesége bevallotta, hogy a színész neurológusa egy szomorú statisztikával riogatta őt, miszerint a gondozók körülbelül 30 százaléka még szerette előtt elhuny. Ennek oka pedig az, hogy az ápolók 40 százaléka elhanyagolja saját orvosi vizsgálatait, mert nincs elég támogatása hozzátartozója gondozásához. Bruce Willis felesége pedig erre azt mondta:

Nagyon szükségem volt arra, hogy ezt halljam, hogy felébredjek. Mindenkinek időpontot egyeztetünk, mindent intézünk, mindent megcsinálunk.

Bruce Willis felesége szerint a legnagyobb kihívás számára az, hogy a betegséggel együtt élve is megtartsák a családi harmóniát

(Fotó: Northfoto)

Bruce Willis demenciája

Bruce Willis 2022-ben jelentette be visszavonulását a színészettől, miután afáziát, azaz nyelvi zavart diagnosztizáltak nála. A tünetek fokozatosan jelentkeztek. Nehezebben fejezte ki magát, és a beszéde egyre összefüggéstelenebbé vált. A család eleinte nem tudta, mi okozza a változást, ám 2023 februárjában orvosai frontotemporális demenciát állapítottak meg nála. A frontotemporális demencia egy ritka, de súlyos neurodegeneratív betegség, amely az agy homlok- és halántéklebenyét érinti. A tünetek között viselkedésbeli és kommunikációs zavarok is megjelennek, ami fokozatosan megnehezíti a mindennapi életet. Emma Heming Willis elmondta, hogy a felismerés pillanata rendkívül nehéz volt a család számára. Férje személyisége fokozatosan változott meg, és a kommunikáció is egyre korlátozottabbá vált. Bruce Willis felesége szerint ez volt az a pont, amikor ráébredtek, hogy a helyzet nem átmeneti, és a férje tartós gondozást igényel. A diagnózis után a család orvosi tanácsok alapján kezdte megtervezni a mindennapokat, hogy a színész számára nyugodt és biztonságos környezetet teremtsenek.

Emma Heming Willis egyre több figyelmet fordít a demenciával élők családtagjainak támogatására

(Fotó: Northfoto)

Bruce Willis afáziája miatt állandó felügyeletet igényel

Emma Heming Willis vállalta a gondozás megszervezését, miközben két közös gyermeküket, Mabelt és Evelynt is igyekezett felkészíteni arra, hogyan kezeljék édesapjuk állapotát. Bruce Willis felesége szerint a legnagyobb kihívás számára az, hogy a betegséggel együtt élve is megtartsák a családi harmóniát. Hozzátette, hogy a gondozók és hozzátartozók lelki egészsége legalább olyan fontos, mint a betegé. Éppen ezért Bruce Willis felesége az utóbbi időben egyre több figyelmet fordít a demenciával élők családtagjainak támogatására, és rendszeresen oszt meg tapasztalatokat, hogy mások is tanulhassanak a helyzetükből.