Egy volt CIA-s elárulta: így kell kifaggatni az embereket anélkül, hogy észrevennék

Egy volt CIA-s profilozó megosztotta az ügynökség legféltettebb vallatási technikáit.

Állítása szerint az adott témában minél nagyobb ökörséget kell állítani, hogy a vallatott megcáfolja azt.

A módszer hatására az illető önként és dalolva vall anélkül, hogy tudná: éppen vallatás zajlik.

Amikor valakit közvetlenül letámadsz egy kérdéssel, az alany agyában azonnal megszólal a biztonsági riadó, és védekező üzemmódba kapcsol. Ennek kivédésére fejlesztették ki az úgynevezett elicitation (rejtett információszerzés) technikáját. A módszer lényege pofonegyszerű: kérdések helyett valamilyen orbitális hülyeséget kell állítani. Az emberi egó nehezen viseli, ha valaki tévedésben van, és azonnali, leküzdhetetlen vágyat érez arra, hogy kijavítsa a másik hibáját. Chase Hughes ezt a pimasz, CIA által is alkalmazott vallatási módszert a világ egyik legnépszerűbb podcast-műsorában pakolta ki a kirakatba.

Chase Hughes az emberi viselkedés szakértője. Korábban 20 évig szolgált az amerikai haditengerészetnél, és ez idő alatt az elit katonáknak, a rendőrségnek, sőt a különböző titkosszolgálatoknak oktatott profilozási, hazugságfelismerési és vallatási technikákat. „A kijelentések mindig sokkal jobbak, mint a nyers, célzott kérdések, mert az ember így úgy érzi, mintha önként ajánlaná fel az információt. A harmadik szint a hitetlenkedés. Tegyük fel, meg akarom tudni, hogy most jöttél-e vissza a szabadságodról, de egyetlen kérdőjelet sem akarok használni. Mondjuk elmegyünk vacsorázni és azt mondom: »úgy nézel ki, mint aki most jött vissza a nyaralásból«. Te meg rögtön rávágod: »nem, valójában ezt, ezt és ezt csináltam«” – mondta Hughes a The Diary of a CEO című podcastben.

Vallatás kérdések nélkül

A profilozó elmondta, hogy a hidegháború alatt a szovjet ügynökök számára könnyebb volt kiszedni a katonai titkokat egy mindössze 19 éves amerikai tengerészből, mint egy gyerek kezéből kivenni a nyalókát. Miközben a kadét a kikötői előadások közötti szünetben lazított a bárpultnál, az ügynökök odasétáltak hozzá egy laza hawaii ingben, és faggatózás helyett bedobtak egy szándékosan pontatlan információt. A fennmaradt jelentés szerint az ügynökök olyasmit mondtak neki, mint hogy »tudjuk, hogy a német tengeralattjárók le tudnak hagyni titeket, mert az ő hajócsavarjaik 22 láb átmérőjűek, a ti tengeralattjáróitok csavarjai pedig mindössze csak 18 láb átmérőjűek«. A fiatal tengerész egója felülírta a protokollt, és ahelyett, hogy tartotta volna a száját, szinte azonnal rávágta: »dehogyis!«. Aztán elkezdte megosztani az összes titkos információt csak azért, hogy helyretegye az álcázott kémek tévedését.