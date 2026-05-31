BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Angéla, Petronella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy volt CIA-s elárulta: így kell kifaggatni az embereket anélkül, hogy észrevennék

Egy volt CIA-s elárulta: így kell kifaggatni az embereket anélkül, hogy észrevennék

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors cia
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 18:15
technikavallatás
Amikor számon próbálunk kérni valakit, az illető első reakciója általában a bezárkózás. Tudják ezt a titkosügynökök is, ezért kifejlesztettek egy pszichológiai fegyvert, amelyet a CIA és a profi hírszerzők napi szinten alkalmaznak a munkájuk során. A módszer legnagyobb előnye, hogy az emberek végül önként, észrevétlenül pakolnak ki minden információt. Mindeközben ráadásul fel sem fogják, hogy éppen vallatáson vannak.
Pópity Balázs
A szerző cikkei
  • Egy volt CIA-s profilozó megosztotta az ügynökség legféltettebb vallatási technikáit.
  • Állítása szerint az adott témában minél nagyobb ökörséget kell állítani, hogy a vallatott megcáfolja azt.
  • A módszer hatására az illető önként és dalolva vall anélkül, hogy tudná: éppen vallatás zajlik.

Amikor valakit közvetlenül letámadsz egy kérdéssel, az alany agyában azonnal megszólal a biztonsági riadó, és védekező üzemmódba kapcsol. Ennek kivédésére fejlesztették ki az úgynevezett elicitation (rejtett információszerzés) technikáját. A módszer lényege pofonegyszerű: kérdések helyett valamilyen orbitális hülyeséget kell állítani. Az emberi egó nehezen viseli, ha valaki tévedésben van, és azonnali, leküzdhetetlen vágyat érez arra, hogy kijavítsa a másik hibáját. Chase Hughes ezt a pimasz, CIA által is alkalmazott vallatási módszert a világ egyik legnépszerűbb podcast-műsorában pakolta ki a kirakatba.

Férfi egy női rendőr vallatása közben
A CIA-sok egy olyan vallatási módszert fejlesztettek ki, amelynek hatására az emberek önként árulnak el információkat anélkül, hogy tudnák: vallatják őket. Fotó: Motortion Films / shutterstock

Chase Hughes az emberi viselkedés szakértője. Korábban 20 évig szolgált az amerikai haditengerészetnél, és ez idő alatt az elit katonáknak, a rendőrségnek, sőt a különböző titkosszolgálatoknak oktatott profilozási, hazugságfelismerési és vallatási technikákat. „A kijelentések mindig sokkal jobbak, mint a nyers, célzott kérdések, mert az ember így úgy érzi, mintha önként ajánlaná fel az információt. A harmadik szint a hitetlenkedés. Tegyük fel, meg akarom tudni, hogy most jöttél-e vissza a szabadságodról, de egyetlen kérdőjelet sem akarok használni. Mondjuk elmegyünk vacsorázni és azt mondom: »úgy nézel ki, mint aki most jött vissza a nyaralásból«. Te meg rögtön rávágod: »nem, valójában ezt, ezt és ezt csináltam«” – mondta Hughes a The Diary of a CEO című podcastben.

Vallatás kérdések nélkül

A profilozó elmondta, hogy a hidegháború alatt a szovjet ügynökök számára könnyebb volt kiszedni a katonai titkokat egy mindössze 19 éves amerikai tengerészből, mint egy gyerek kezéből kivenni a nyalókát. Miközben a kadét a kikötői előadások közötti szünetben lazított a bárpultnál, az ügynökök odasétáltak hozzá egy laza hawaii ingben, és faggatózás helyett bedobtak egy szándékosan pontatlan információt. A fennmaradt jelentés szerint az ügynökök olyasmit mondtak neki, mint hogy »tudjuk, hogy a német tengeralattjárók le tudnak hagyni titeket, mert az ő hajócsavarjaik 22 láb átmérőjűek, a ti tengeralattjáróitok csavarjai pedig mindössze csak 18 láb átmérőjűek«. A fiatal tengerész egója felülírta a protokollt, és ahelyett, hogy tartotta volna a száját, szinte azonnal rávágta: »dehogyis!«. Aztán elkezdte megosztani az összes titkos információt csak azért, hogy helyretegye az álcázott kémek tévedését.

Így használd a mindennapokban a CIA kedvenc manipulációját

Chase Hughes szerint nem kell beépített ügynöknek lennünk ahhoz, hogy ezt a fegyvert a hétköznapokban is bevethessük. Egy boltban, az irodában vagy akár egy randin is használhatjuk a technikát, érdekesebbé téve a beszélgetéseket.

  1. A korrekciós csapda: ha meg akarunk tudni egy konkrét adatot vagy időpontot, dobjunk be egy szándékosan téves, túlzó állítást. Mondhatjuk például ezt: „Olvastam egy cikket az interneten, hogy ebben a boltban minden dolgozó órabérét 5000 forintra emelték. Ez csodálatos!”. A beszélgetőpartnerünk azonnal rá fog ugrani a horogra: „Egy frászt, én 1700-at keresek!” – és máris megvan az infó!  
  2. A Kamu Profilozás: ha ki akarjuk ismerni a kiszemeltünk szokásait, tegyünk úgy, mintha már mindent tudnánk róla. Például: „Úgy gondolom, te egy olyan ember vagy, aki csak specialty kávét iszik”. A válasz szinte automatikusan érkezik majd, tálcán kínálva a részleteket: „Pedig csak a legolcsóbbat veszem és tejszínt szoktam belerakni”.  
  3. A „Sávos Szűkítés” (Braketizáció): ha egy konkrét számra vagyunk kíváncsiak, használjunk egy tág és pontatlan állítást kiindulópontként. Ha például azt mondjuk egy állásinterjún, hogy szerintünk egy adott pozícióban a bér valahol 390 ezer és 590 ezer között mozog, a másik fél szinte kényszeresen pontosítani fogja a számokat, csak hogy kijavítson minket.  
  4. Lefogadom, hogy...: ha bizonytalanok vagyunk, használhatjuk a „lefogadom, hogy...” formulát. Ha például azt mondjuk egy kávézóban ülve a partnerünknek, hogy: „Lefogadom, hogy utálod a kávét”, a másik azonnal kényszeresen védeni vagy pontosítani fogja az állítást. Ha pedig rábólint, máris építhetjük tovább a csapdát: „Olyan típusnak tűnsz, aki tisztán szereti inni a kávét.... Mire ő büszkén rávágja: „Igen! Semmi krémpor, semmi cukor!”. Így tálcán kaphatjuk meg a választ. 
  5. Chase Hughes szerint a legfontosabb szabály: „Minél kényesebb információra van szükségünk, annál kevesebb kérdést szabad csak feltennünk”.  

Hallgasd meg a teljes interjút:

Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu