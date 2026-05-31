BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Angéla, Petronella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

30 emberrel a fedélzetén szenvedett balesetet egy magyar busz Csehországban: sok a sérült

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors buszbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 18:25
csehországbaleset
Egy személyautó és egy busz csapódott egymásba.

Súlyos közlekedési balesetről érkezett hír Dél-Csehországból, közelebbről Ceské Budejovice megyéből, ahol is egy személyautó valamint egy magyar rendszámú autóbusz karambolban volt érintett.

Súlyos buszbaleset történt Csehországban, a II/143-as úton
Súlyos buszbaleset történt Csehországban, a II/143-as úton
Fotó: Cseh Rendőrség, X

13 sérültje van a csehországi buszbalesetnek

A hírek szerint a buszon harmincan utaztak, közülük kilencen sérültek meg, míg a személyautó mind a négy utasát el kellett látni. Egy nő súlyos, többszörös, egy férfi pedig közepesen súlyos mellkasi sérüléseket szenvedett. Őket a České Budějovice-i kórház traumatológiai központjába szállították. A többi érintett könnyebb sérülésekkel, többnyire horzsolásokkal, karcolásokkal, felületi sérülésekkel került kórházba. 

A beszámolók szerint a baleset egy felhőszakadás idején történt, így alighanem a heves esőzés vezetett a karambolhoz. Minden jel arra utal, hogy a személyautó vezetője vesztette el az uralmat a járműve felett. A szondázás egyik sofőr esetében sem mutatott ki alkoholos befolyásoltságot - írja a Blikk.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu