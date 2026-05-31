30 emberrel a fedélzetén szenvedett balesetet egy magyar busz Csehországban: sok a sérült

Súlyos közlekedési balesetről érkezett hír Dél-Csehországból, közelebbről Ceské Budejovice megyéből, ahol is egy személyautó valamint egy magyar rendszámú autóbusz karambolban volt érintett.

Súlyos buszbaleset történt Csehországban, a II/143-as úton

Fotó: Cseh Rendőrség, X

13 sérültje van a csehországi buszbalesetnek

A hírek szerint a buszon harmincan utaztak, közülük kilencen sérültek meg, míg a személyautó mind a négy utasát el kellett látni. Egy nő súlyos, többszörös, egy férfi pedig közepesen súlyos mellkasi sérüléseket szenvedett. Őket a České Budějovice-i kórház traumatológiai központjába szállították. A többi érintett könnyebb sérülésekkel, többnyire horzsolásokkal, karcolásokkal, felületi sérülésekkel került kórházba.

A beszámolók szerint a baleset egy felhőszakadás idején történt, így alighanem a heves esőzés vezetett a karambolhoz. Minden jel arra utal, hogy a személyautó vezetője vesztette el az uralmat a járműve felett. A szondázás egyik sofőr esetében sem mutatott ki alkoholos befolyásoltságot - írja a Blikk.