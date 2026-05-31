Mészáros Bende a Tinderen keres kalandot? „Bűntársra” vadászik külföldön!

Úgy tűnik, mindketten továbbléptek! Alig néhány héttel a Zsigmond Angival való szakítása után Mészáros Bende is gőzerővel vetette bele magát a szinglilétbe. Miközben az exe egy rejtélyes idegen oldalán tűnt fel egy TikTok videóban, a népszerű influenszer-üzletvezető sem teketóriázott sokat: külföldön, a Tinderen bukkant fel az esetleges adatlapja, ráadásul nem is akármilyen, elképesztően pimasz és merész szöveggel keres maga mellé partnert az éjszakára!

Mészáros Bende exe Zsigmond Angi már továbblépett, egy titokzatos sráccal táncolt a TikTokon (Fotó: Szabolcs László)

Mészáros Bende egyéjszakás kalandot keres?

Valósággal felrobbant a hazai internetes pletykaszekció, miután valaki kiszúrta és azonnal közzétette Bende legfrissebb társkeresős profilját a Redditen. Úgy tűnik, a fiatalok között végleg lezárult a románc, és mindkét fél a maga módján próbálja kiheverni a szakítást. Mészáros Bende, exével Zsigmond Angival ellentétben azonban nem a TikTokon, hanem egy társkereső oldalon keresi a vigaszt. Az énekes-influenszer a bejegyzés szerint egészen Lengyelországig utazott, és ha már ott járt, esze ágában sem volt a szobában búslakodni. Bende nem aprózta el a bemutatkozását, az adatlapjára ugyanis egy meglehetősen magabiztos, angol nyelvű dumát rittyentett oda, amivel azonnal egyértelművé tette a szándékait! Íme, a magyar fordítás:

Ez a Mészáros Bendét magának valló Tinder profil (Forrás: Reddit)

Mészáros Bende Zsigmond Angi új pasija miatt szomorkodott már eleget

Magyar énekes, hivatásos rossz hatás, részmunkaidős tévés figura. Vasárnapig Varsóban vagyok, és ma estére bűntársat keresek. Ha szereted a káoszt, a jó hangulatot és a spontán éjszakákat, akkor valószínűleg most találtad meg a kedvenc vörös zászlódat

– áll a magát Mészáros Bendének kiadó Tinder-adatlapon. Bár hivatalos megerősítés nincs arról, hogy valóban az influenszer hozta-e létre a profilt, a fülledt szöveg mögött komoly lelki sebek húzódhatnak meg. Bende ugyanis nemrég még kissé összetörve nyilatkozott a Borsnak, miután saját szemével látta, hogy volt szerelme máris továbblépett:

Most nagyon magam alatt vagyok apa miatt is, meg hogy Angival ugye vége. Látom már, hogy ő nyit mások felé. Ezt most láttam saját szemmel, mert összefutottam vele egy koncerten. Ez azért úgy szíven üti az embert. Egy a baráti társaságunk, szóval akarva akaratlanul is fogunk találkozni, csak hát igen ez most furcsa amikor meglátom őt mással, de hát ez van

– vallotta őszintén Mészáros Bende.