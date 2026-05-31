Csipkelődős hangulatban volt Torghelle, keményen beszólt Szoboszlainak

Vasárnap a Kopaszi-gáton rendezték meg a Red Bull Four 2 Score eseményt, amelyen a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is pályára lépett. A Liverpool középpályása saját csapatát, a Team Szobót erősítette, amely a Válogatott Legendák együttesével mérkőzött meg. Az ellenfélnél olyan ismert nevek szerepeltek, mint Dzsudzsák Balázs, Juhász Roland, Torghelle Sándor és Kabát Péter. A látványos összecsapás végül 4-4-es döntetlennel zárult, ám a lefújást követően mégsem maradt el a csattanó: Torghelle Sándor kemény üzenetet fogalmazott meg Szoboszlai Dominik felé, amelyre a helyszínen is sokan felkapták a fejüket.

Torghelle Sándor (balra) és Szoboszlai Dominik farkasszemet nézett a Red Bull gálameccsén Fotó: Tumbász Hédi

Torghelle Sándor nem kímélte Szoboszlai Dominikot

A döntetlennel záruló mérkőzést követően Torghelle Sándor nem hagyta szó nélkül a történteket. A korábbi magyar válogatott támadó a pályán értékelve a találkozót úgy fogalmazott, hogy ez a meccs felért egy Premier League-összecsapással, csapata pedig megmutatta Szoboszlai Dominiknak, milyen szintet kell képviselni a pályán.

A csipkelődő megjegyzésre természetesen a magyar válogatott csapatkapitánya sem maradt adós a válasszal, Szoboszlai Dominik rögtön reagált Torghelle szavaira.

Ez nagyobb, mint egy PL-mérkőzés. Sokkal nagyobb nevek álltak itt mellettem, úgyhogy megtiszteltetés volt.

– válaszolta mosolyogva Szoboszlai Dominik, aki azt is elárulta, hogy számára véget ér a lazább program, hiszen hétfőtől már a magyar válogatott edzőtáborában készül a közelgő felkészülési mérkőzésekre. Marco Rossi együttese június 5-én (19:45) a Puskás Arénában fogadja Finnországot, három nappal később (19:00) pedig Kazahsztán ellen lép pályára Debrecenben.

"Holnaptól elkezdődik a felkészülés a két válogatott mérkőzésre. Várjuk már a szezon utolsó meccseit, és szeretnénk jól befejezni az egész idényt."

Szoboszlai Dominik számára különleges lesz az idei nyári szünet, a Liverpool középpályása erről is beszélt az Red Bull-gálameccs után.

Mivel sajnos nem sikerült a vb-kvalifikáció, ezért elég sok időt tudok most itthon tölteni, illetve nyaralással. Így van időm feltöltődni a következő szezon előtt.

