Bruce Willis felesége elárulta, hogy milyen gyakran látogatja a férjét

demencia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 18:15
Emma Heming WillisgondozásDie HardDemi MooreBruce Willis
Emma Heming Willis őszintén megnyílt férje jelenlegi életéről. Bruce Willis felesége elárulta, hogyan él külön a férje és hogy hányszor tudja őt meglátogatni.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Emma Heming Willis őszintén megnyílt férje mostani életéről. Bruce Willis felesége elárulta, hogyan él most a színész a külön otthonában, hányszor látogatják őt a családtagok és milyen kihívásokkal jár számukra a betegség mindennapi kezelése.

Bruce Willis felesége mindennap meglátogatja a színészt
Bruce Willis felesége mindennap meglátogatja a színészt / Fotó: Harry Norton /  Northfoto

Mit tudunk eddig Bruce Willis betegségéről?

  • A Die Hard sztárjánál először afáziát állapítottak meg 2022-ben
  • Egy évvel később azonban kiderült, hogy a színésznek frontotemporális demenciája van
  • Bruce Willis felesége és a gyerekeik mellett a színész volt felesége, Demi Moore és az ő gyerekeik is részt vállalnak a támogatásban
  • Emma Heming Willis 2025-ben elköltöztette férjét otthonról egy különálló házba, ahol folyamatos szakápolás áll a sztár rendelkezésére
  • A család rendszeresen látogatja színészt
  • Emma Heming Willis könyvet írt a gondozásról, és nyilvánosan is beszél a demenciával élő családok kihívásairól.

Bruce Willis felesége elárulta, hogy milyen gyakran látogatja férjét

Emma Hemming Willis őszinte vallomást tett jelenlegi élethelyzetükről és arról, hogyan és hányszor tudja meglátogatni a férjét így, hogy a színész már egy külön otthonban van. Bruce Willis felesége elmondása szerint ő és a gyermekeik rendszeresen látogatják a színészt az új otthonában Los Angelesben. Gyakran kettesben reggeliznek, a lányok - Mabel Ray (15) és Evelyn Penn (11) -, pedig délután vagy vacsoraidőben töltenek időt az apjukkal. A különálló otthon így lehetővé teszi, hogy a család együtt legyen, miközben Bruce Willis olyan nyugodt és strukturált környezetben él, amire szüksége van:

Mi mindig ott vagyunk. Ez a második otthonunk, ahol emlékeket gyártunk, és ez a ház Bruce minden igényét kielégíti, 24 órában, 7 napban a héten, és a másik otthonunkban pedig, ahol a gyerekeink vannak, kielégülnek az ő igényeik, és ez nekünk így nagyon jól működik.

Bruce Willis demenciája annyira előrehaladott, hogy a színésznek most már 24 órás szakápolásra van szüksége
Bruce Willis demenciája annyira előrehaladott, hogy a színésznek most már 24 órás szakápolásra van szüksége / Fotó: TheImageDirect.com /  Northfoto

Bruce Willis átköltöztetése jó döntésnek bizonyult

Emma Heming Willis így most már száz százalékosan megbizonyosodott arról, hogy ez volt a legjobb döntés mindenki számára:

A döntés nem volt könnyű, de a családunk számára ez volt a helyes. A gyerekeink boldogulnak, Bruce is, és ez a legfontosabb.

Bruce Willis felesége szerint a férje is ezt akarta volna:

Bruce nem akarta volna, hogy a két kislánya élete beárnyékolódjon az ő betegsége miatt. Ezt tudom.

Bruce Willis volt felesége, Demi Moore, is aktívan részt vállal a színész ápolásában
Bruce Willis volt felesége, Demi Moore is aktívan részt vállal a színész ápolásában / Fotó: Michelson /  Northfoto

Bruce Willis betegsége miatti nehézségek

A demencia azonban nem csupán fizikai, hanem érzelmi kihívás is számukra. A családnak meg kellett tanulnia másképp kommunikálni a színésszel, mert a nyelvi képességek gyengülése miatt a beszélgetések gyakran másként zajlanak, mint korábban. Ennek ellenére Bruce Willis felesége és a lányok igyekeznek minden pillanatot értékelni, még akkor is, ha ő már nem mindig képes ugyanúgy kifejezni gondolatait vagy érzéseit, mint régen. A család egésze - beleértve Bruce Willis volt feleségét, Demi Moore-t és az ő közös gyermekeiket is -, azonban aktívan részt vállalnak az új helyzetben. A közös támogatás pedig segít abban, hogy a sztár körül minden nap szeretet és közelség legyen jelen.

 

 

