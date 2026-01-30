Bruce Willis felesége elárulta, hogy milyen gyakran látogatja a férjét

Emma Heming Willis őszintén megnyílt férje mostani életéről. Bruce Willis felesége elárulta, hogyan él most a színész a külön otthonában, hányszor látogatják őt a családtagok és milyen kihívásokkal jár számukra a betegség mindennapi kezelése.

Bruce Willis felesége mindennap meglátogatja a színészt / Fotó: Harry Norton / Northfoto

Mit tudunk eddig Bruce Willis betegségéről? A Die Hard sztárjánál először afáziát állapítottak meg 2022-ben

sztárjánál először állapítottak meg 2022-ben Egy évvel később azonban kiderült, hogy a színésznek frontotemporális demenciája van

Bruce Willis felesége és a gyerekeik mellett a színész volt felesége, Demi Moore és az ő gyerekeik is részt vállalnak a támogatásban

felesége és a gyerekeik mellett a színész volt felesége, és az ő gyerekeik is részt vállalnak a támogatásban Emma Heming Willis 2025-ben elköltöztette férjét otthonról egy különálló házba, ahol folyamatos szakápolás áll a sztár rendelkezésére

2025-ben elköltöztette férjét otthonról egy különálló házba, ahol folyamatos szakápolás áll a sztár rendelkezésére A család rendszeresen látogatja színészt

Emma Heming Willis könyvet írt a gondozásról, és nyilvánosan is beszél a demenciával élő családok kihívásairól.

Bruce Willis felesége elárulta, hogy milyen gyakran látogatja férjét

Emma Hemming Willis őszinte vallomást tett jelenlegi élethelyzetükről és arról, hogyan és hányszor tudja meglátogatni a férjét így, hogy a színész már egy külön otthonban van. Bruce Willis felesége elmondása szerint ő és a gyermekeik rendszeresen látogatják a színészt az új otthonában Los Angelesben. Gyakran kettesben reggeliznek, a lányok - Mabel Ray (15) és Evelyn Penn (11) -, pedig délután vagy vacsoraidőben töltenek időt az apjukkal. A különálló otthon így lehetővé teszi, hogy a család együtt legyen, miközben Bruce Willis olyan nyugodt és strukturált környezetben él, amire szüksége van:

Mi mindig ott vagyunk. Ez a második otthonunk, ahol emlékeket gyártunk, és ez a ház Bruce minden igényét kielégíti, 24 órában, 7 napban a héten, és a másik otthonunkban pedig, ahol a gyerekeink vannak, kielégülnek az ő igényeik, és ez nekünk így nagyon jól működik.

Bruce Willis demenciája annyira előrehaladott, hogy a színésznek most már 24 órás szakápolásra van szüksége / Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Bruce Willis átköltöztetése jó döntésnek bizonyult

Emma Heming Willis így most már száz százalékosan megbizonyosodott arról, hogy ez volt a legjobb döntés mindenki számára:

A döntés nem volt könnyű, de a családunk számára ez volt a helyes. A gyerekeink boldogulnak, Bruce is, és ez a legfontosabb.

Bruce Willis felesége szerint a férje is ezt akarta volna: