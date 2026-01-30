Bruce Willis felesége elárulta, hogy milyen gyakran látogatja a férjét

Emma Heming Willis őszintén megnyílt férje mostani életéről. Bruce Willis felesége elárulta, hogyan él most a színész a külön otthonában, hányszor látogatják őt a családtagok és milyen kihívásokkal jár számukra a betegség mindennapi kezelése.
Emma Hemming Willis őszinte vallomást tett jelenlegi élethelyzetükről és arról, hogyan és hányszor tudja meglátogatni a férjét így, hogy a színész már egy külön otthonban van. Bruce Willis felesége elmondása szerint ő és a gyermekeik rendszeresen látogatják a színészt az új otthonában Los Angelesben. Gyakran kettesben reggeliznek, a lányok - Mabel Ray (15) és Evelyn Penn (11) -, pedig délután vagy vacsoraidőben töltenek időt az apjukkal. A különálló otthon így lehetővé teszi, hogy a család együtt legyen, miközben Bruce Willis olyan nyugodt és strukturált környezetben él, amire szüksége van:
Mi mindig ott vagyunk. Ez a második otthonunk, ahol emlékeket gyártunk, és ez a ház Bruce minden igényét kielégíti, 24 órában, 7 napban a héten, és a másik otthonunkban pedig, ahol a gyerekeink vannak, kielégülnek az ő igényeik, és ez nekünk így nagyon jól működik.
Emma Heming Willis így most már száz százalékosan megbizonyosodott arról, hogy ez volt a legjobb döntés mindenki számára:
A döntés nem volt könnyű, de a családunk számára ez volt a helyes. A gyerekeink boldogulnak, Bruce is, és ez a legfontosabb.
Bruce Willis felesége szerint a férje is ezt akarta volna:
Bruce nem akarta volna, hogy a két kislánya élete beárnyékolódjon az ő betegsége miatt. Ezt tudom.
A demencia azonban nem csupán fizikai, hanem érzelmi kihívás is számukra. A családnak meg kellett tanulnia másképp kommunikálni a színésszel, mert a nyelvi képességek gyengülése miatt a beszélgetések gyakran másként zajlanak, mint korábban. Ennek ellenére Bruce Willis felesége és a lányok igyekeznek minden pillanatot értékelni, még akkor is, ha ő már nem mindig képes ugyanúgy kifejezni gondolatait vagy érzéseit, mint régen. A család egésze - beleértve Bruce Willis volt feleségét, Demi Moore-t és az ő közös gyermekeiket is -, azonban aktívan részt vállalnak az új helyzetben. A közös támogatás pedig segít abban, hogy a sztár körül minden nap szeretet és közelség legyen jelen.
