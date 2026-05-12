Marco Rossi keretet hirdetett, óriási meglepetést okozott

A magyar válogatott június 5-én Finnország ellen lép pályára a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Kazahsztánt fogadja a debreceni Nagyerdei Stadionban. Marco Rossi kedden kihirdette keretét a két felkészülési mérkőzésre, és ezúttal is meglepetést okozott: először kapott meghívót az AZ Alkmaar fiatal játékosa, Kovács Bendegúz.

A mindössze 19 éves Kovács Bendegúz remek szezont fut, hiszen minden sorozatot figyelembe véve 43 mérkőzésen 33 gólt szerzett. A 198 centiméter magas támadó teljesítményére már a Juventus is felfigyelt. Bár főként az AZ Alkmaar utánpótlásában szerepel, már az első csapatban is bemutatkozhatott: három bajnokin 27 percet kapott, emellett a Konferencia-ligában is pályára lépett, ahol egy gólpasszt is adott.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Pécsi Ármin (FC Liverpool), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra) Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (Vojvodina) Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC) Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Red Bull Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén)

A nemzeti válogatott legutóbb márciusban lépett pályára barátságos meccsen, amikor hazai környezetben 1-0-ra megverte Szlovéniát, majd pár nappal később 0-0-ás döntetlen játszott Görögországgal.