Emily Blunt karriertanácsa hatalmas botrányt robbantott ki a rajongók körében

Az ördög Pradát visel 2 sztárjának egyetlen mondat is elég volt ahhoz, hogy hatalmas botrányt robbantson ki. Emily Blunt karriertanácsa sokak szerint érzéketlen, és teljesen elszakadt a hétköznapi emberek valóságától.
Az ördög Pradát visel 2 sztárját a legutóbbi interjújában arról kérdezték, milyen tanácsot adna azoknak, akik 'utálják a munkájukat'. Emily Blunt erre válaszul azt mondta, hogy ha valaki nem szereti a munkáját, érdemes otthagynia, és inkább azt csinálnia, amit igazán szeret – még akkor is, ha az nem hoz pénzt. Úgy fogalmazott, akár 'nulla bevétel' mellett is lehet boldog az ember, ha szenvedéllyel végzi a munkáját:
Lépj ki... Csak találd meg azt, amit igazán szeretnél csinálni. Még ha nem is keresel vele pénzt, amíg szereted, boldog leszel.”
Ez a kijelentés azonban pillanatok alatt komoly visszhangot váltott ki a közösségi médiában. Sokan úgy érezték, hogy a tanács egyszerűen nem alkalmazható a legtöbb ember életére, akiknek a megélhetésük a fizetésüktől függ. De ezt a színésznő honnan is tudhatná, hiszen Emily Blunt egy felső középosztálybeli családban nőtt fel, és egy olyan rangos magániskolába járt, ami félévente 22 400 angol fontba, vagyis körülbelül 9,5 millió forintba kerül a bentlakásos tanulóknak, amíg a nappali tagozatosok számára 14 900 angol fontba, vagyis 6,3 millió forintba. Éppen emiatt is a közösségi médiában számos felhasználó 'kiváltságosnak' és 'valóságtól elrugaszkodottnak' nevezte Az ördög Pradát visel 2 sztárjának kijelentést, és kihangsúlyozták, hogy a legtöbb ember számára a munka nem önmegvalósítás, hanem szükségszerűség: lakbért kell fizetni, családot kell eltartani, és számlákat kell rendezni.
Emily Blunt épp az új filmjét, Az ördög Pradát visel 2-t népszerűsíti, amelyben olyan nagy nevekkel szerepel együtt, mint Meryl Streep, Anne Hathaway és Stanley Tucci. A színésznő a filmben Emily karakterét, Miranda Priestly túlterhelt asszisztensét alakítja és állítása szerint imádja ezt a szerepet:
Szerintem egyértelműen teljesen őrült. De valahogy vonzónak és szórakoztatónak találom. Úgy érzem, most még őrültebb, mert hatalma van. De egyszerűen imádom őt eljátszani.
