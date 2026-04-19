Az Ördög Pradát visel 2: kiderült, kit alakít Lady Gaga és a többi világsztár – Mutatjuk

Alig két hét, és a magyar mozikat is meghódítja az idén 20 éves instant klasszikus. Az ördög Pradát visel 2 premierjére az egész világ vár; elemzők szerint a film 600 millió dollárnál is többet termelhet, amivel számos Marvel-film bevételét is lenyomhatja. Persze ehhez kellenek az eredeti film sztárjai, illetve néhány új arc is, akik tovább bonyolítják a divatvilág intrikus pillanatait.
Természetesen Meryl Streep Miranda Priestly szerepében újra dobálja a cinikus egysorosokat, a felnőttebb és határozottabb Andy szerepében pedig Anne Hathaway domborít. A volt asszisztens, Emily már igazi nagyhal lett, sőt, Miranda potenciális riválisa Emily Blunt itt újra elemében lehet. Stanley Tucci a csupaszív Nigel szerepében pedig igyekszik továbbra is bölcs szerkesztő és tanácsadó maradni a nem könnyű női trió körében. De nézzük, kik az új szereplők, és kiket alakítanak!
Sydney Sweeney, Donatella Versace, Lady Gaga, Ciara, Calum Harper és Ashley Graham önmagukat alakítják, de még érhetnek meglepetések minket. A fordulatoknak nincs vége: április 20-án éjjel a Disney+ élőben közvetíti Az ördög Pradát visel 2. vörös szőnyeges premierjét, amit egy hatalmas show-val és számtalan meglepetéssel kötnek össze.
Az ördög Pradát visel 2 Merly Streeppel április 30-tól látható a magyar mozikban.
