Az Ördög Pradát visel 2: kiderült, kit alakít Lady Gaga és a többi világsztár – Mutatjuk

Alig két hét, és a magyar mozikat is meghódítja az idén 20 éves instant klasszikus. Az ördög Pradát visel 2 premierjére az egész világ vár; elemzők szerint a film 600 millió dollárnál is többet termelhet, amivel számos Marvel-film bevételét is lenyomhatja. Persze ehhez kellenek az eredeti film sztárjai, illetve néhány új arc is, akik tovább bonyolítják a divatvilág intrikus pillanatait.

Az ördög Pradát visel 2 szereplői

Természetesen Meryl Streep Miranda Priestly szerepében újra dobálja a cinikus egysorosokat, a felnőttebb és határozottabb Andy szerepében pedig Anne Hathaway domborít. A volt asszisztens, Emily már igazi nagyhal lett, sőt, Miranda potenciális riválisa Emily Blunt itt újra elemében lehet. Stanley Tucci a csupaszív Nigel szerepében pedig igyekszik továbbra is bölcs szerkesztő és tanácsadó maradni a nem könnyű női trió körében. De nézzük, kik az új szereplők, és kiket alakítanak!

Justin Theroux mint Benji Barnes, Emily pasija, aki a hírek szerint komoly intrikus lesz. A szexi színész ebben a részben a mostanában inkább Nicole Kidman bájait élvező Simon Baker „helyettese” lesz, aki az első részben az egomán írót, Christian Thompsont alakította.

Kenneth Branagh mint Stuart, Miranda új férje. A nagyasszony megevett már pár házastársat; Branagh a pletykák szerint egy megértő és jóvágású társ lesz Miranda mellett, akinek az oldalán talán a divatpápa finomabb, nőiesebb oldala is ki tud bontakozni

Simone Ashley mint Amari Mari. Ő lesz az „új Emily”, a Runway stílusasszisztense, aki nemcsak Miranda igényeire, de a divatikon kissé elavult szokásaira is igyekszik figyelni.

Lucy Liu mint Sasha Barnes, Benji volt felesége. Charlie legvagányabb angyalának szerepéről egyelőre ennyit tudni, de van egy érzésünk, hogy Liu és Emily Blunt kettőse pusztító lesz, főleg, ha egy olyan dögös pasi a tét, mint Justin Theroux.

