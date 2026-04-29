20 év után érkezik, itt a legendás vígjáték folytatása: minden, amit tudnod kell Az ördög Pradát visel 2.-ről

Miért késett ennyit? Kik térnek vissza, és kik nem? Melyik európai városba látogatott el a produkció, és mi lesz a sorsa a filmbeli ruháknak? Április 29-től látható a hazai mozikban Az ördög Pradát visel 2., amiről összegyűjtöttük a legfontosabb érdekességeket.

Az ördög Pradát visel 2. érdekességek

1.

Majdnem pontosan 20 évvel követi Az ördög Pradát visel 2. az első részt, amely 2006 júniusában került a nézők elé, és vált gyorsan a korszak meghatározó vígjátékává.

2.

A két évtizednyi szünet legfőbb oka Meryl Streep volt, aki nem szeret folytatásokban szerepelni (egészen idáig csak a Mamma Mia! kedvéért tett kivételt), és nélküle értelmetlennek látták az alkotók belevágni egy folytatásba.

3.

Az új filmben a Meryl Streep által játszott Miranda Priestly-t már a nyugdíjazás árnyéka fenyegeti, amikor újra egyesíti erejét az egykori asszisztensével (Anne Hathaway), hogy szembeszálljon a munkatársából lett riválisával (Emily Blunt).

4.

Az első film Lauren Weisberger azonos című regényéből készült, amihez az írónő azóta egy folytatást is megjelentetett A bosszú Pradát visel címmel, de Az ördög Pradát visel 2 mozifilm története nem erre a könyvre épül.

5.

Az eredeti szereplőgárdából szinte minden fontosabb színész visszatér a második részre, így Meryl Streep, Anne Hathaway és Emily Blunt mellett Stanley Tucci is. Új szereplőként Justin Theroux és Kenneth Branagh a leghíresebb csatlakozók.

6.

Egy 20 évvel későbbi folytatás esetében ritka, hogy a kamerák mögötti stáb is szinte teljes egészében ugyanaz marad. De Az ördög Pradát visel 2. esetében a rendező, a forgatókönyvíró, a producerek és az operatőr is ugyanaz, mint az első részben.

7.

Aki viszont nem tért vissza, az a jelmeztervező legenda Patricia Field. Az ő feladatát egy régi alkotótársa, Molly Rogers vette át – csakúgy, mint korábban a Szex és New York esetében.

8.

Emily Blunt és Stanley Tucci az első film idején még csak kollégák voltak, azóta viszont családtagok is lettek, hiszen Tucci időközben elvette feleségül a színésznő húgát, Felicity Bluntot.