20 év után érkezik, itt a legendás vígjáték folytatása: minden, amit tudnod kell Az ördög Pradát visel 2.-ről

Miért késett ennyit? Kik térnek vissza, és kik nem? Melyik európai városba látogatott el a produkció, és mi lesz a sorsa a filmbeli ruháknak? Április 29-től látható a hazai mozikban Az ördög Pradát visel 2., amiről összegyűjtöttük a legfontosabb érdekességeket.
1.
Majdnem pontosan 20 évvel követi Az ördög Pradát visel 2. az első részt, amely 2006 júniusában került a nézők elé, és vált gyorsan a korszak meghatározó vígjátékává.
2.
A két évtizednyi szünet legfőbb oka Meryl Streep volt, aki nem szeret folytatásokban szerepelni (egészen idáig csak a Mamma Mia! kedvéért tett kivételt), és nélküle értelmetlennek látták az alkotók belevágni egy folytatásba.
3.
Az új filmben a Meryl Streep által játszott Miranda Priestly-t már a nyugdíjazás árnyéka fenyegeti, amikor újra egyesíti erejét az egykori asszisztensével (Anne Hathaway), hogy szembeszálljon a munkatársából lett riválisával (Emily Blunt).
4.
Az első film Lauren Weisberger azonos című regényéből készült, amihez az írónő azóta egy folytatást is megjelentetett A bosszú Pradát visel címmel, de Az ördög Pradát visel 2 mozifilm története nem erre a könyvre épül.
5.
Az eredeti szereplőgárdából szinte minden fontosabb színész visszatér a második részre, így Meryl Streep, Anne Hathaway és Emily Blunt mellett Stanley Tucci is. Új szereplőként Justin Theroux és Kenneth Branagh a leghíresebb csatlakozók.
6.
Egy 20 évvel későbbi folytatás esetében ritka, hogy a kamerák mögötti stáb is szinte teljes egészében ugyanaz marad. De Az ördög Pradát visel 2. esetében a rendező, a forgatókönyvíró, a producerek és az operatőr is ugyanaz, mint az első részben.
7.
Aki viszont nem tért vissza, az a jelmeztervező legenda Patricia Field. Az ő feladatát egy régi alkotótársa, Molly Rogers vette át – csakúgy, mint korábban a Szex és New York esetében.
8.
Emily Blunt és Stanley Tucci az első film idején még csak kollégák voltak, azóta viszont családtagok is lettek, hiszen Tucci időközben elvette feleségül a színésznő húgát, Felicity Bluntot.
9.
A film a Cerulean munkacímmel készült, hogy titokban tartsák a rajongók előtt. A munkacím Meryl Streep híres monológjára utalt az első részből, amiben a divat kulturális hatását fejtette ki.
10.
Az első film óta az is kiderült, hogy Meryl Streep és a karaktere ihletőjének számító legendás divatdiktátor, Anna Wintour igazából rokonok, egészen konkrétan hatodfokú unokatestvérek. „Ez mindent megmagyaráz.” – reagálta hírre nevetve a színésznő.
11.
Az ördög Pradát visel 2. forgatása tavaly nyáron zajlott, közel négy hónapon át. Az első rész fő helyszínének számító New York mellé az európai divatfőváros, Milánó is becsatlakozott.
12.
Több híres divatikon és sztár is vállalt kisebb-nagyobb beugrásokat a filmbe. Láthatjuk majd Donatella Versacét és Lady Gagát is, sőt Sydyney Sweeney is részt vette a forgatáson, de az ő jelenetét végül kivágták a kész verzióból.
13.
A filmmel kapcsolatos felfokozott érdeklődést jól mutatja, hogy az első előzetese 24 órán belül 185 milliós nézettséget produkált.
14.
A forgatáson használt kosztümöket a tervek szerint jótékonysági árverésen fogják felkínálni megvételre. A befolyt összegből egy sajtószabadságért küzdő szervezetet támogatnak az alkotók.
15.
Az ördög Pradát visel díszbemutatóját április 20-án tartották a New York-I Lincoln Centerben. Az amerikai mozik május 1-től vetítik, a magyarországi nézők már egy nappal hamarabb, április 29-től láthatják.
