Ez volt a tökéletes visszatérés: ilyen lett Az ördög Pradát visel 2 – Kritika

A sajtó betekintést kapott Az ördög Pradát visel 2-be a hivatalos, április 30-ai megjelenés előtt. Ezzel immár Meryl Streep és Anne Hathaway sikerfilmje is belépett a „legacy sequelek” világába, ami mostanság igen nagy trend kett: az eredeti történetet több évtizednyi kihagyás után folytatjuk, mindenki kicsit megöregedve, megráncosodva, satöbbi. Hőseink ebből a szempontból viszont érdekes kivételt képeznek, mivel a 2006-os debütálás óta szinte semmit nem öregedtek! De ez persze önmagában nem válasz az egyik legnagyobb kérdésre — sikerül további értéket adni az eredeti sztorivonalhoz, vagy megragadtak a húsz év utáni illedelmes vállveregetés szintjén?

Az ördög Pradát visel 2 vetítésekre már most jegyeket lehet venni (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Az ördög Pradát visel 2 kritika: megérte húsz évet várni a visszatérésre?

Az első rész 2006-ban játszódik és a folytatás pontosan 20 évvel utána, napjainkban veszi fel a fonalat. Andy Sachs (Anne Hathaway) azóta, hogy kilépett a Runwayből, egy menő oknyomozó újságíró lett, akit váratlan leépítések miatt végül SMS-ben elbocsátottak a teljes rovatával együtt. Ezzel egy időben a rettegett főszerkesztő, Miranda Priestly (Meryl Streep) szintén nagy bajba kerül, mert egyszerűen nem érti a modern világot és szüksége van valakire, aki kimenti őt és az újságot a PR-katasztrófából. Bizony kitaláljuk, a vezetőség Andyt találja a legmegfelelőbbnek erre a célra. A sztoriban Nigel (Stanley Tucci) is visszatér egykori segéd szerepében és Emily (Emily Blunt) is újra megjelenik, újfent a Dior kreatív szakembereként.

Tehát az osztálytalálkozó megtörtént és ennek mindenki örül… DE — Az ördög Pradát visel 2 szerencsére sokkal több egy újratalálkozásnál.

A Runway működése átalakul, a papírról az online térbe költöznek és Miranda rémuralma már közel sem akkora, mint egykor. A modern amerikai munka világa már nem engedi meg azt a mértékű ugráltatást, amit régen gyakorolt és jóllehet az esztétikai érzéke, valamint csípős hozzászólásai azóta is pótolhatatlanok, de érezhetően nehezen veszi fel a fonalat a világgal. Ez a tapasztalat kicsit jobban lehozta a földre a karaktert és egy emberibb oldalát ismerhetjük meg ezáltal — ami ugyanolyan jól áll neki, mint az Anna Wintour paródia.

Kenneth Branagh, mint Miranda férje méltatlanul kevés szerepet kapott, de jól láthatóan megtalálták azt az erős, megértő és támogató férfit számára, aki mellett nőnek érezheti magát.

Andy Sachs pedig végre megmutatja, hogy mennyire otthonosan mozog a média világában és jó látni, ahogy szépen lassan felolvasztja Miranda jégszívét. Kicsit zavarosnak érződik, ahogy ebben a részben Emilyvel próbál barátkozni, miután egyértelműen nincs köztük baráti kémia, de ez önmagában nem zavaró. Az viszont kifejezetten indokolatlannak tűnik, hogy próbáltak egy szerelmi szálat beleerőltetni Andy karakterének — miután az első filmbéli pasijával már nem volt együtt — és ez a mellékszál csak megakasztotta néhol a film egyébként nagyon jó lendületét.

Mivel ez a film legnagyobb erénye: a lendülete.

A cselekmény, a vágás, a zeneválasztás és a szuper alakítások mind viszik magukkal a történetet és a két órás játékidő alatt garantáltan senki nem akarja majd az óráját nézni, hogy mennyi van még a filmből. Dinamikus, de jól követhető. A film humora nem az a hahotázós, térdcsapkodós móka, de azért volt nevetés a moziteremben és a film hangulata bőven elegendő, hogy jó vígjátékhoz híven jobb kedvre derítse az embert. Meg azért Mirandának van még pár szórakoztató és szellemes aforizma a tarsolyában, aminek nagy részét Meryl Streep bizonyára szokásához híven csípőből improvizálva adta elő.