Azbesztszennyezés: több mint 50 mintában mutatták ki az ásványi anyagot

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 12:50 / FRISSÍTÉS: 2026. május 12. 12:50
A legfrissebb vizsgálatok szerint szinte az egész környék érintett lehet. Ezúttal kőzetmintákban és levegővizsgálatok során is kimutatták az azbeszt jelenlétét.
A Vas Vármegyei Kormányhivatal újabb fejleményeket tett közzé az azbesztszennyezéssel kapcsolatban: nyilvánosságra hozták a legfrissebb mérési eredményeket.

Friss mérési eredmények érkeztek az azbeszt ügyben
Friss mérési eredmények érkeztek az azbeszt ügyben (Képünk illusztráció) Fotó:  Pexels

Hol mértek azbeszt szintet?

Április 20-án, 21-én és 22-én újabb kőzet és levegővizsgálatokat végeztettek a szombathelyi Oladi Platón. A laboratórium ezúttal 70 darab kőzetmintát vett a 12 kilométeres úthálózatról, amelyek közül 54 mintában azonosítottak azbesztet.

A vizsgálatok azonban nem álltak meg itt: 24 órás levegőmérést is végeztek. Összesen négy mérési pontot jelöltek ki: kettőt a Síp utcában, egyet a plató közepén, egyet pedig a Márton Áron utcában és a Sáfrány utcában.

Az eredmények szerint három helyszínen meghaladták az előírt, 1000 rostszálas határértéket. A Síp utcában 1000-1500 rostszál közötti értékeket mértek, míg a Márton Áron utcában 1500 rostszálat mutattak ki. A Sáfrány utcában mért értékek ugyanakkor a határérték alatt maradtak.

A kormányhivatal közlése szerint a méréseket már a bevezetett biztonsági intézkedések mellett végezték el. Hozzátették: a forgalom és sebességkorlátozás, valamint az utak locsolása nagyságrendekkel csökkentette a környezet terhelését.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
