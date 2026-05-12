Azbesztszennyezés: több mint 50 mintában mutatták ki az ásványi anyagot

A Vas Vármegyei Kormányhivatal újabb fejleményeket tett közzé az azbesztszennyezéssel kapcsolatban: nyilvánosságra hozták a legfrissebb mérési eredményeket.

Hol mértek azbeszt szintet?

Április 20-án, 21-én és 22-én újabb kőzet és levegővizsgálatokat végeztettek a szombathelyi Oladi Platón. A laboratórium ezúttal 70 darab kőzetmintát vett a 12 kilométeres úthálózatról, amelyek közül 54 mintában azonosítottak azbesztet.

A vizsgálatok azonban nem álltak meg itt: 24 órás levegőmérést is végeztek. Összesen négy mérési pontot jelöltek ki: kettőt a Síp utcában, egyet a plató közepén, egyet pedig a Márton Áron utcában és a Sáfrány utcában.

Az eredmények szerint három helyszínen meghaladták az előírt, 1000 rostszálas határértéket. A Síp utcában 1000-1500 rostszál közötti értékeket mértek, míg a Márton Áron utcában 1500 rostszálat mutattak ki. A Sáfrány utcában mért értékek ugyanakkor a határérték alatt maradtak.

A kormányhivatal közlése szerint a méréseket már a bevezetett biztonsági intézkedések mellett végezték el. Hozzátették: a forgalom és sebességkorlátozás, valamint az utak locsolása nagyságrendekkel csökkentette a környezet terhelését.