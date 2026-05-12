Sir David Attenborough neve mára egyet jelent a természetfilmezéssel. A legendás brit műsorvezető és dokumentumfilmes élete során több százezer kilométert utazott, hogy bemutassa bolygónk legcsodálatosabb élőlényeit és legeldugottabb tájait. Volt, hogy veszélyes dzsungelekben forgatott, máskor a sarkvidékeken vagy a világ óceánjain dokumentálta a természet szépségeit, az utóbbi években pedig egyre erősebben figyelmeztetett az emberiség által okozott pusztításra is. Bár korábban egészségügyi problémái is voltak, a 100 éves Attenborough elképesztő szellemi frissességgel és jókedvvel ünnepelte születésnapját. A LEGO-tól is különös ajándékot kapott.

A 100 esztendős Sir David Attenborough miatt a LEGO szabályt változtatott

A közösségi médiában terjedtek azok a mémek, amelyeken régi LEGO-dobozok szerepeltek a klasszikus „4–99 év” korhatárjelzéssel. A poén egyszerű volt: David Attenborough betöltötte a százat, vagyis papíron már „túl öreg” a LEGO-hoz.

A vicc tavaly is felbukkant, idén azonban a május 8-i születésnap közeledtével újra berobbant az internetre. Sokan azt írták: vége, Attenborough többé nem legózhat. A LEGO azonban zseniális húzással reagált. A vállalat hivatalos posztban jelentette be, hogy frissítették a korhatárt Sir David kedvéért.

Ön miatt frissítettük, Sir David. Boldog születésnapot Sir David Attenborough-nak! Azok számára nincs korhatár, akik soha nem hagyják abba a játszást.

– írta a LEGO.

A LEGO gesztusa kommentcunamit indított:

A megható gesztus pillanatok alatt bejárta a világot, a kommentelők pedig egyszerre viccelődtek és ünnepelték a természetfilmes legendát.

Valaki azt írta:

A nagyapám 100. születésnapjára vettem egy ilyen 4–99-es LEGO-szettet egy üzenettel: Néha meg kell szegni a szabályokat.

Más szerint:

Ez egy zseniális poén. Mindenkinek ajánlom, aki egy évszázadot humorral és kíváncsisággal élt végig.



Sokan már új LEGO-szetteket követelnek Sir David tiszteletére. Többen felvetették, hogy készülhetne életnagyságú LEGO-szobor Attenborough-ról, mások egy különleges természetfilmes tematikájú szettet szeretnének.

Az egyik kommentelő szerint:

Kellene egy Sir David minifigura! Ahogy Jane Goodallnak is van saját LEGO-szettje.



Mások veszélyeztetett állatokat bemutató gyűjtői készletet vizionáltak, természetesen Attenborough figurájával a középpontban. A rajongók szerint egy ilyen készlet biztosan bestseller lenne. Akadt olyan hozzászóló is, aki szerint a LEGO-nak még tovább kellett volna mennie: 2026 darabos készletet kellett volna kiadni.