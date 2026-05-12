Embert gázolt a vonat, utasokat evakuálnak a helyszínen rekedt szerelvényről

Vonat gázolt el egy embert Taszár határában.
A baleset a 61-es főút és a Széchenyi István utca közelében történt, jelenleg a szerelvényen lévő utasokat segítik a hatóságok.
A helyszínre a kaposvári hivatásos tűzoltók érkeztek, hogy az utasoknak segítsenek átszállni a kiérkező vonatpótló autóbuszra. (Katasztrófavédelem)
