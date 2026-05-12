Monori lövöldözés: szellemet idézett, pucéran flangált, késsel kergette a gyászolókat a rendőrökre tüzelő László

Még mindig a döbbenet és a csend az úr a hétköznapokon nyugodt és békés Liliom utcában, Monoron. Csupán pár betört ablak és egy furcsán leszakított drótkerítés árulkodik arról a tragikus végkimenetelű akcióról, ami hétfőn (május 11.), kora este történt az egyik családi háznál: mint megírtuk, a rendőröket az ott élő, őrjöngő és a szomszédságot állandóan terrorizáló nyugdíjashoz, B. Lászlóhoz riasztották. Az idős férfi azonban nem volt hajlandó rendőri kérésre sem kijönni, mi több, kést ragadott. Hamarosan már a Terrorelhárítás emberei és páncélautói lepték el az utcát, nem sokkal ezután pedig lövések dördültek: úgy tudjuk, hogy a hatóságok felé tüzelő Lászlót végül a TEK mesterlövésze ártalmatlanította. A monori lövöldözés sokkolta a helyieket, mint mondták: nem hitték, hogy idáig fajul Laci bácsi ámokfutása.
Ottjártunkkor két rendőrautó posztolt a lövöldözés helyszínén, ahol a tragédia történt. Információink szerint a férfi már régóta vállalhatatlanul viselkedett: volt, hogy késsel támadt a helyiekre, hiányos ruházatban biciklizett vagy éppen pucéran flangált, többeket fenyegetett légfegyverrel, de az is megesett, hogy a temető sírjait mocskolta össze.
A szomszédait is rendszeresen terrorizálta, sőt az is megtörtént, hogy késsel kergette a temetőbe látogató gyászolókat. Azt, hogy most mit tett a férfi, egyelőre nem tudni, annyi azonban bizonyos, hogy a rendőrséget riasztották miatta. A szomszédban élő Füri Mónika végignézte a brutális akciót.
Megérkeztek a járőrautók, a civilruhások. Ők mentek be elsőnek az udvarba, de ki is jöttek, mert kést láttak nála. Aztán biztosították a terepet és jött a TEK, utána ők vették át az irányítást. Próbáltak vele tárgyalni, hogy jöjjön ki, de nem volt együttműködő. Ezután betörték az ablakokat, majd László leadott két lövést: egyszer mifelénk, balra, aztán előre. Tőlünk jöttek be, átvágták a drótkerítést és biztosították óvatosan a terepet
- magyarázta a családanya.
Ő nem találta el a rendőröket, de valószínűleg a TEK-es őt mellkason lőtte. Megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült, belehalt a sérüléseibe. Előtte mentőhelikopter jött és a tűzoltóság, a helyszínelés nagyon sokáig tartott, reggel mentek el
- mesélte a családanya.
Elmondta, hogy ők két éve költöztek László szomszédságába, aki alaposan megkeserítette a mindennapokat:
"Volt, hogy korábban légpuskával támadt egy másik helyszínen, egy szembeszomszédot többször megkergetett kapával, ásóval, mindennel. Ránk nem támadt, mindig a szembeszomszéd urat támadta, felém pedig szitkozódott. De biztos, hogy valamilyen mentális gondja volt, mert sokszor pucéran állt a melléképületének a tetején és az udvarában is. Ehhez még rengeteget kiabált, démonokat látott. Nekem úgy mutatkozott be, amikor ideköltöztünk, hogy démonűző és démonlátó" - mondta Mónika. Úgy tudni, a férfit a felesége halála tette tönkre mentálisan. Gyermekei nincsenek, rokonai elfordultak tőle:
Elvileg azóta volt ez, mióta a felesége meghalt, ennek több tizenéve. Voltak fegyverei: légpuskája, kés. Múlt pénteken én hívtam a rendőröket, mert valamilyen fegyvert láttunk, marokfegyverhez hasonlított. Akkor nem igazán történt semmi, de a helyi csoportban is jeleztem a dolgot
- szögezte le Mónika. Mint mondta, már ő is aggódott, főleg, hogy gyermekei vannak.
Azért is adtunk hangot a dolognak, mert minősíthetetlen volt, ami itt történt. Nálunk is gyerekek vannak, ott is egy gyermek, és az ember nem tud kimenni nyugodtan. Amikor jöttek hozzánk gyerekek, nem mertük őket itthagyni nálam. Az én lányom öt éves, a játszótér is közel van a házhoz
- mutatott az épületre az asszony, ahol korábban László pucéran flangált.
Hozzáfűzte, hogy a nyugdíjasnak katonai múltja lehet:
"Amilyen ruhákban járt, azok a régi, szovjet ruhák voltak, szerette a fegyvereket, régen hallottuk, hogy vásárolt is belőlük. Ezért szerintem volt katonai múltja" - vélekedett. A közelben lakó Tamás is ismerte a férfit.
Nincs, aki ne ismerte volna itt őt. Volt, hogy félpucéran biciklizett, vagy éppen szurokszerű anyaggal kente össze a sírokat a temetőben, amiből rendőrségi ügy is lett, ha jól tudom. Naponta vagy negyvenszer nekiindult, láthatóan cél nélkül, közben füttyögött a madaraknak vagy levizelte az oszlopokat, esetleg szellemet idézett az utca közepén. De sokszor volt nála kés is, amivel fenyegette a járókelőket, vagy éppen a légpuskájával tette ezt
- sorolta a férfi.
A Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálja az esetet. Mint mondták: a zavart és agresszív férfi nem ragált a felszólításokra, helyette az ablakon keresztül kihajolva tüzet nyitott rájuk.
"A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével haladéktalanul megkezdte az ügy mindenre kiterjedő vizsgálatát. A szemlét és a halottszemlét szakértők bevonásával, ügyészi jelenlét mellett a szemlebizottság haladéktalanul elvégezte, a hatóság tagjai továbbá tanúkihallgatásokat és lefoglalásokat is végeztek" - közölték közleményükben.
