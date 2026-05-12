Monori lövöldözés: szellemet idézett, pucéran flangált, késsel kergette a gyászolókat a rendőrökre tüzelő László

Még mindig a döbbenet és a csend az úr a hétköznapokon nyugodt és békés Liliom utcában, Monoron. Csupán pár betört ablak és egy furcsán leszakított drótkerítés árulkodik arról a tragikus végkimenetelű akcióról, ami hétfőn (május 11.), kora este történt az egyik családi háznál: mint megírtuk, a rendőröket az ott élő, őrjöngő és a szomszédságot állandóan terrorizáló nyugdíjashoz, B. Lászlóhoz riasztották. Az idős férfi azonban nem volt hajlandó rendőri kérésre sem kijönni, mi több, kést ragadott. Hamarosan már a Terrorelhárítás emberei és páncélautói lepték el az utcát, nem sokkal ezután pedig lövések dördültek: úgy tudjuk, hogy a hatóságok felé tüzelő Lászlót végül a TEK mesterlövésze ártalmatlanította. A monori lövöldözés sokkolta a helyieket, mint mondták: nem hitték, hogy idáig fajul Laci bácsi ámokfutása.

A monori lövöldözés szemtanúja elmondta: nála vágták át a drótkerítést a TEK-esek

Monori lövöldözés: démonűzőnek hitte magát magát László

Ottjártunkkor két rendőrautó posztolt a lövöldözés helyszínén, ahol a tragédia történt. Információink szerint a férfi már régóta vállalhatatlanul viselkedett: volt, hogy késsel támadt a helyiekre, hiányos ruházatban biciklizett vagy éppen pucéran flangált, többeket fenyegetett légfegyverrel, de az is megesett, hogy a temető sírjait mocskolta össze.

Pucéran flangált a háztetőn B. László, aki később a rendőrökre lőtt

A szomszédait is rendszeresen terrorizálta, sőt az is megtörtént, hogy késsel kergette a temetőbe látogató gyászolókat. Azt, hogy most mit tett a férfi, egyelőre nem tudni, annyi azonban bizonyos, hogy a rendőrséget riasztották miatta. A szomszédban élő Füri Mónika végignézte a brutális akciót.

Megérkeztek a járőrautók, a civilruhások. Ők mentek be elsőnek az udvarba, de ki is jöttek, mert kést láttak nála. Aztán biztosították a terepet és jött a TEK, utána ők vették át az irányítást. Próbáltak vele tárgyalni, hogy jöjjön ki, de nem volt együttműködő. Ezután betörték az ablakokat, majd László leadott két lövést: egyszer mifelénk, balra, aztán előre. Tőlünk jöttek be, átvágták a drótkerítést és biztosították óvatosan a terepet

- magyarázta a családanya.

A TEK mesterlövésze a páncélautón hasalva, még hétfőn este / Fotó: olvasói fotó

Ő nem találta el a rendőröket, de valószínűleg a TEK-es őt mellkason lőtte. Megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült, belehalt a sérüléseibe. Előtte mentőhelikopter jött és a tűzoltóság, a helyszínelés nagyon sokáig tartott, reggel mentek el

- mesélte a családanya.