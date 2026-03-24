Nicole Kidman exférje mélypontra került a válása után: Keith Urban anyagilag is tönkrement?

Amióta véglegesítették a válást, Keith Urban egyre mélyebbre kerül. A countryénekes eltávolodott lányaitól, barátaitól és most egy tőle nem megszokott, szerény állást is bevállalt. Ezzel szemben pedig Nicole Kidman látszólag csúcsra tör: új projektek, új szerelem és a lányaival való kapcsolata is erősebb, mint valaha.
A legutóbbi sajtóértesülésekből kiderült, hogy Keith Urban az eddig tőle megszokott menő koncertek helyett egy meglepően szerény munkát vállalt el. Nicole Kidman exférje nemrég a Bahamák felé tartó 'Top Shelf Country Cruise' hajón lépett fel, alig több mint ezer fős közönség előtt. Ez az amerikai hajózási társaság pedig arról híres, hogy country-énekeseket alkalmaznak, akik rendszeresen fellépnek az utasok előtt, cserébe fizetésért és ellátásért. Ez pedig további kérdéseket vet fel Keith Urban anyagi helyzetével kapcsolatban is.
A válás alatt ugyan sikerült megállapodást kötniük arról, hogy nem kell egymásnak fizetniük, vélhetően a szakítás mindkét fél számára nagyon költséges volt. Bennfentes információk úgy vélik Keith Urban új munkájával csak szeretné lefoglalni magát:
A tengerjáró hajók nem éppen álomszerű munkahelyek, de fedezik a számlákat, és adnak valamit Keith-nek, amire koncentrálhat.
Keith Urban Nicole Kidman-nel való válása 2026-ban vált hivatalossá, az énekes pedig azóta teljesen átalakította az életét, ám nem feltétlen jó irányba. Bennfentes információk szerint a countryénekes lecserélte közeli barátait és munkakörnyezetét is, mintha próbálná 'kitörölni' a múltját. Egyes források pedig már élet közepi válságról is beszélnek, és azt állítják, hogy a sztár egyre inkább a szingli életmód felé sodródik, ami a lányaitól is eltávolította.
Miközben a Keith Urban egyre jobban padlóra kerül, Nicole Kidman látszólag új lendületet kapott. A színésznő a válás után ismét a karrierjére koncentrál, és több új projekten is dolgozik. Emellett lányaival is megerősödött a kapcsolata. Továbbá egyre több pletyka kering arról, hogy közel került egy kollégájához, akivel nemcsak a képernyőn, hanem azon kívül is feltűnően jó kapcsolatot ápol. Legutóbb pedig még azt is lencsevégre kapták, hogy Nicole Kidman Simon Baker-rel kéz a kézben jelent meg az új sorozatuk, a Scarpetta vörös szőnyeges premierjén. Ez a helyzet pedig csak tovább ront a helyzeten, ugyanis Keith Urban-t különösen rosszul érinti, hogy exfelesége ilyen gyorsan továbblépett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.