Nicole Kidman exférje mélypontra került a válása után: Keith Urban anyagilag is tönkrement?

Amióta véglegesítették a válást, Keith Urban egyre mélyebbre kerül. A countryénekes eltávolodott lányaitól, barátaitól és most egy tőle nem megszokott, szerény állást is bevállalt. Ezzel szemben pedig Nicole Kidman látszólag csúcsra tör: új projektek, új szerelem és a lányaival való kapcsolata is erősebb, mint valaha.

Keith Urban az eddig tőle megszokott menő koncertek helyett egy meglepően szerény munkát vállalt el

Fotó: AdMedia / MediaPunch / Northfoto

Mit tudunk eddig Nicole Kidman és Keith Urban válásáról? Az egykori sztárpár válása 2026 januárjában vált véglegessé

A hírek szerint a country énekes nehéz lelkiállapotba került, és egyfajta mélypontot él át

A közös lányaik is inkább anyjukhoz kerültek közelebb, ami tovább nehezíti a helyzetét

Ezzel szemben Nicole Kidman új projektekbe kezdett, és a karrierjére fókuszál

Keith Urban mélypontra került a válása után

A legutóbbi sajtóértesülésekből kiderült, hogy Keith Urban az eddig tőle megszokott menő koncertek helyett egy meglepően szerény munkát vállalt el. Nicole Kidman exférje nemrég a Bahamák felé tartó 'Top Shelf Country Cruise' hajón lépett fel, alig több mint ezer fős közönség előtt. Ez az amerikai hajózási társaság pedig arról híres, hogy country-énekeseket alkalmaznak, akik rendszeresen fellépnek az utasok előtt, cserébe fizetésért és ellátásért. Ez pedig további kérdéseket vet fel Keith Urban anyagi helyzetével kapcsolatban is.

Nicole Kidman és Keith Urban közös lányai anyjuk mellett maradtak a válás után

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Keith Urban anyagi gondokkal küzd?

A válás alatt ugyan sikerült megállapodást kötniük arról, hogy nem kell egymásnak fizetniük, vélhetően a szakítás mindkét fél számára nagyon költséges volt. Bennfentes információk úgy vélik Keith Urban új munkájával csak szeretné lefoglalni magát:

A tengerjáró hajók nem éppen álomszerű munkahelyek, de fedezik a számlákat, és adnak valamit Keith-nek, amire koncentrálhat.

Keith Urban próbálja kitörölni a múltját

Keith Urban Nicole Kidman-nel való válása 2026-ban vált hivatalossá, az énekes pedig azóta teljesen átalakította az életét, ám nem feltétlen jó irányba. Bennfentes információk szerint a countryénekes lecserélte közeli barátait és munkakörnyezetét is, mintha próbálná 'kitörölni' a múltját. Egyes források pedig már élet közepi válságról is beszélnek, és azt állítják, hogy a sztár egyre inkább a szingli életmód felé sodródik, ami a lányaitól is eltávolította.