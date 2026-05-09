Energiaital ölhette meg a tinédzsert

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 12:30
A család pert indított. Energiaital ölte meg a tinit.

Egy texasi tinédzser halála után súlyos vádak merültek fel: a család szerint a rendszeres energiaital-fogyasztás vezethetett a tragédiához.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Larissa Nicole Rodriguez mindössze 17 éves volt, amikor 2025 októberében életét vesztette. Családja 2026. április 8-án pert indított az Alani Nu energiaital forgalmazói, köztük a Glazer’s Beer and Beverage ellen a Hidalgo megyei bíróságon. A család jogi képviselője, Benny Agosto Jr. egy sajtótájékoztatón azt állította, hogy a halottkém megállapítása szerint a lány halálát megnagyobbodott szív okozta, amelyet stressz és nagy mennyiségű koffein idézett elő”.

Az ügyvéd hangsúlyozta: nem arról van szó, hogy a lány egy adott napon fogyasztott koffein miatt halt meg, hanem a hosszabb időn át tartó, rendszeres koffeinbevitel vezethetett a tragédiához. A beszámolók szerint Larissa a halálát megelőző évben kezdett napi szinten – legalább egy dobozzal – Alani Nu energiaitalt fogyasztani, miután közösségi médiában látott bejegyzések az ital jótékony hatásait és energianövelő szerepét hangsúlyozták. 

A kereset szerint a termék nem tartalmazott megfelelő figyelmeztetést a súlyos szívkockázatokra vonatkozóan, és bár a dobozon szerepel, hogy gyermekek számára nem ajánlott, a család szerint ez nem volt elegendő.

Nincs rajta figyelmeztetés arra, hogy ez túlstimulálhatja a szívet

 – idézték az édesanyát, Jennifer Rodriguezt.

Az ügyvéd szerint a boncolás kimutatta, hogy Larissa szervezetében nem volt jelen alkohol vagy kábítószer, és a családban sem volt ismert szívbetegség. A lányt aktív, életvidám tinédzserként jellemezték: teniszezett, pompomlány volt, és közel húsz egyetemről kapott felvételi értesítést.

Épp sorra küldte a leveleket a szüleinek az egyetemi felvételekről, amikor az élete hirtelen véget ért

 – mondta az ügyvéd.

A kereset egymillió dolláros kártérítést követel, és a jogi képviselő nem zárta ki további alperesek bevonását sem. A Celsius Inc., amely az Alani Nu márkát birtokolja, közleményben fejezte ki részvétét, és hangsúlyozta, hogy termékeik megfelelnek a szövetségi jelölési előírásoknak. Hozzátették: az ital dobozán feltüntetik a 200 mg koffeintartalmat, valamint azt is, hogy a termék nem ajánlott gyermekek, koffeinérzékenyek, várandós vagy szoptató nők számára, tudta meg a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
