282 millió dolláros vagyonon osztozkodik Nicole Kidman és Keith Urban

Nicole Kidman és Keith Urban hivatalosan is véglegesítették válásukat, és megállapodtak abban, hogy osztják fel egymás között a 282 millió dollár értékű ingatlanbirodalmukat.

Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után döntött a különválás mellett

(Fotó: OLIVIER BORDE/BESTIMAGE/Northfoto)

Nicole Kidman és Keith Urban így osztja fel a közös vagyont

Nyilvánosságra kerültek Nicole Kidman és Keith Urban válási megállapodásának részletei. A DailyMail által megszerzett bírósági dokumentumokból kiderült, hogyan osztja fel egymás között az egykori álompár a 282 millió dollár értékű ingatlanbirodalmukat. Keith Urban és Nicole Kidman a vagyonmegosztási megállapodásukban elfogadták, hogy mindenki megtarthatja azokat az ingatlanokat, ingóságokat, befektetéseket és pénzügyi eszközöket, amelyek jelenleg is a birtokában vannak. Az ingóságok között szerepel hat lakás egy Sydney híres kikötőjére néző felhőkarcolóban, amelyek összesen 27,5 millió dollárt érnek, egy 13,53 millió dollár értékű luxus manhattani duplex, egy 6,77 millió dollár értékű Beverly Hills-beli ház, egy 4,89 millió dollár értékű Nashville-i kastély, egy 5,3 millió dollár értékű New York-i lakás és egy hatalmas, 12 millió dollár értékű birtok Ausztrália déli hegyvidékén.

Nicole Kidman és Keith Urban a válási dokumentumokban lemondtak mind a gyermektartásról, mind a házastársi tartásdíjról

(Fotó: Peter Eden/Northfoto)

Nicole Kidman válási megállapodásai

Nicole Kidman válási dokumentumaiból az is kiderült, hogy a felek közös döntéssel lemondtak mind a gyermektartásról, mind a házastársi tartásdíjról. Ennek oka pedig, hogy mindkét világsztár rendkívül magas jövedelemmel rendelkezik, így egyik fél sem szorul anyagi támogatásra a válást követően. Továbbá a megállapodás kimondja azt is, hogy Nicole Kidman és Keith Urban saját maguk fedezik a jogi költségeiket, és a jövőben semmilyen pénzügyi igényt nem támasztanak egymással szemben. Ez a megoldás ritkának számít a hollywoodi válások világában, ahol gyakran hosszú és költséges pereskedések követik a szakítást.

A közös gyermekeik, Sunday Rose és Faith Margaret Nicole Kidmannel maradnak

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Nicole Kidman gyerekei a színésznővel maradhatnak

A bírósági dokumentumokban kitértek a két közös gyermekük, Sunday Rose és Faith Margaret jövőjére is. A megállapodás értelmében a lányok évente 306 napot édesanyjukkal, Nicole Kidmannel töltenek, míg édesapjuk, Keith Urban mindössze 59 napot kap, főként minden második hétvégén és előre egyeztetett időpontokban. Mindezek mellett a felek vállalták, hogy a gyerekek oktatásával, egészségügyi ellátásával és életük fontos döntéseivel kapcsolatban közösen döntenek. A dokumentum külön kitér arra is, hogy egyik szülő sem tehet negatív megjegyzéseket a másikról a gyerekek jelenlétében.