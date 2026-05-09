Megalakult az új országgyűlés – esküt tettek a képviselők

A 199 fős Országgyűlésben a Tisza Pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek nyolc, a Mi Hazánknak hat képviselője van. Az Országgyűlés korelnökéből – aki a legidősebb képviselő, a 73 éves Vitányi István (Fidesz) – és a korjegyzőkből – vagyis a legfiatalabb képviselőkből – álló testület jelentést tett a mandátumvizsgálat eredményéről, amely mindenki megbízólevelét szabályszerűnek találta.

Megalakult az új országgyűlés

Az elnöki pulpitus jobb oldalán a Tisza Párt politikusai foglalnak helyet, mellettük a KDNP, majd a Fidesz és a Mi Hazánk képviselői ülnek.

Vitányi István bejelentette a kormány megbízatásának megszűnését. Innentől – az alaptörvény értelmében – a 2022-ben megalakult kabinet ügyvezető kormányként gyakorolja hatáskörét, nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.

Így zajlott az új országgyűlés megalakulása

Sulyok Tamás köztársasági elnök megnyitotta az új Országgyűlés alakuló ülését, majd a Himnusz eléneklését követően az államfő köszöntötte a képviselőket.

"Magyarország történelmének újabb fejezetéhez érkeztünk" – mondta Sulyok Tamás a képviselők eskütétele után. A köztársasági elnök jelezte, hogy az április választáson a magyar nép kinyilvánította az akaratát, a Tisza Párt példátlan mértékű győzelmet aratva lehetőséget kapott az ország irányítására.

Ezzel a felhatalmazással pedig történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért

– fogalmazott. Az államfő közölte, hogy a felelősség és a szolgálat tétéje az ország és a nemzet közösségeink az előrehaladása.

Sulyok Tamás elmondta, hogy az Országház minden szegletét átszövi a nemzet emlékezete. Kiemelte, hogy az Országház számos nagy alakja a legviharosabb időkben is igyekezett helyt állni. Példaként említette, amikor 1956-ban a szovjet megszállás idején alig maradt valaki, Bibó István viszont őrhelyén maradt és hitet tett a demokratikus jogrend mellett. A jognak a jóra, a rendre, az igazságoságra, az emberre kell irányulnia – mondta. Közölte, hogy jogrendszerünk ezeréves folyama Szent Istvántól ered, ebbe illeszkedik bele a most megválasztott törvényhozók hatásköre is.