Nagy a baj! Dél-Amerikában ragadtak Ördög Nóráék

Ördög Nóra az Ázsia Expressz stábjával éppen Bolíviában jártak, ahol nem úgy sikerültek a tervek, ahogy Nóriék azt elképzelték. Bolíviában is már rögösen indult az út, ám a csattanó csak a brazil határon jött. Lerobbant a busz, gyalog kellett átmenni a határon, a stábtechnikát pedig napokig nem engedték át a szomszédos országba a hatóságok. Ez csak pár olyan esemény, ami egy hét leforgása alatt megtörtént Ördög Nóráékkal.
Éppen a TV2 sikerműsorának, az Ázsia Expressznek a forgatása zajlik Bolíviában, amiről már hazafele vették az utat a stáb tagjai. 20 órás buszút várt rájuk, ami kicsit még hosszabbra sikerült.
Amikor elbúcsúztunk a bolíviai csapattól, és megkezdtük az utunkat Brazília felé, a közel 20 órás buszút tűnt a legnagyobb nehézségnek, amit le kell küzdenünk. De a buszunk lerobbanása vagy a gyalogos-bőröndcibálós határátkelés (ugyanis másik busz várt minket a túloldalon) is csak apró nehézség ahhoz képest, ami ezután várt ránk
– írta közösségi oldalán Ördög Nóra.
A műsorvezető szerencsére mindent rögzített a Nánásia vloghoz, így felvette hogy az első megállójuk után csupán pár percet tudtak haladni, míg furcsa hangok jöttek a busz belsejéből. Végül kényszerpihenő következett, ami után a határon érte őket a következő meglepetés. Gyalog, bőröndökkel együtt haladtak át a Bolívia-Brazília határvonalon, ahol a túloldalon egy másik busz várta Nóriékat.
A technikánkat szállító teherautót ugyanis napokig nem engedték át a határon. Ami az első 48 órában még nem tűnt annyira drámainak. De újabb napokkal később már tudtuk, hogy alaposan felforgat mindent
– adott okot a várakozásra a műsorvezető.
Ez azonban még nem lenne akkora probléma, ám Nórinak napokon belül elkezdődik a Megasztár forgatása. „Egy szó, mint száz, le fogok maradni a Megasztár forgatás elejéről... Kiss Ramóna, addig tartsd otthon a frontot. Úgy tűnik, Brazília tovább marasztal minket a tervezettnél, de állunk elébe” - jelentette ki Ördög Nóra.
