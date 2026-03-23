Nicole Kidman újra randizgat és nem is akárkivel

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 19:00
Az ausztrál színésznő nem sokáig maradt szingli. Nicole Kidman Simon Bakerrel kéz a kézben jelent meg a legújabb sorozatuk, a Scarpetta premierjén.
Fekete Ágnes
Az ausztrál színésznő Keith Urban-nel való válása után nem akárkire dobta ki a hálóját. Nicole Kidman Simon Bakerrel kéz a kézben vonult végig a vörös szőnyegen a legújabb sorozatuk, a Scarpetta premierjén.

Nicole Kidman új sorozata, a Scarpetta premierjén jelent meg kéz a kézben Simon Bakerrel
(Fotó: Ron Adar /  Northfoto)

Mi történt eddig Nicole Kidman válása óta?

  • Az ausztrál színésznő 2025 szeptemberében jelentett be, hogy 19 év házasság után beadta a válókeresetet
  • Nicole Kidman és Keith Urban válását 2026 januárjában véglegesítették
  • A country énekest azóta több nővel is hírbe hozták, amíg a színésznőt eddig csak a családja és a munka foglalta le
  • Bombaként robbant a hír, amikor Nicole Kidman kézen fogva jelent meg a Mentalista sztárjával, Simon Bakerrel

2026 januárjában véglegesítették Keith Urban és Nicole Kidman válását. Az ausztrál színésznő pedig azóta teljesen belemerült a munkába. Éppen ezért bombaként robbant a hír, amikor új sorozata, a Scarpetta premierjén kéz a kézben kapták lencsevégre a szintén ausztrál színész kollégájával, Simon Bakerrel. A két sztár a sorozatban férj és feleséget alakít, és a képek és beszámolók alapján nagyon úgy tűnik, hogy a való életben is izzik köztük a levegő. Egy bennfentes forrás a The Sun-nak azt nyilatkozta a friss románcról:

Nicole és Simon közeli viszonya jelenleg a város legfőbb beszédtémája. A képernyőn hihetetlenül jól mutatnak együtt és ha az ember a való életben is együtt látja őket, egyértelmű, hogy a köztük lévő kémia nem színjáték

Továbbá hozzátette, hogy nem csak a vörös szőnyegen forrt köztük a levegő, az afterparty-n is végig egymás mellett maradtak.

Nicole Kidman Simon Bakerrel való kapcsolata

Az ausztrál színésznő évek óta szoros barátságot ápol a Mentalista sztárjával. Kapcsolatuk pedig akkor kezdett el igazán elmélyülni, amikor közös munkába kezdtek. Nicole Kidman Simon Baker feleségét alakítja a legújabb bűnügyi sorozatban, a Scarpetta-ban. A két színész között tagadhatatlan a kémia, most pedig, hogy végre mindketten szinglik, már semmi nem állhat a románcuk útjába.

Keith Urbant a válása óta több nővel is hírbe hozták
 (Fotó: SMG /  Northfoto)

Nicole Kidman válása

Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után döntöttek a szakítás mellett. Bennfentesek szerint a válás hátterében hosszú ideje húzódó problémák álltak, és hiába próbálták megmenteni a kapcsolatot, végül külön utakon folytatták tovább. Azóta a country énekest több nővel is hírbe hozták, Nicole Kidman azonban leginkább a két lányára és a munkáira koncentrált. A rajongók éppen ezért is örülnek annyira, amikor kiderült, hogy újra rátalált a szerelem az ausztrál színésznőre

 

