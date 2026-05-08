Most jött: lángokban áll egy étterem a Széll Kálmán téren, az egész környék a szirénáktól hangos

Egy étterem tetőszerkezetén tapasztaltak füstölést, égést Szentgotthárdon, a Széll Kálmán téren.
A szentgotthárdi hivatásos tűzoltókat követően a körmendi hivatásos egységek is a helyszínre értek, két vízsugárral kezdték meg a munkálatokat. Megszüntették a füstölést, és megbontották az épület tetejét. Átvizsgálták az étterem feletti lakást, ahol szintén füstölést tapasztaltak. Az egységek a helyszínre várják a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot - írja a katasztrófavédelem.
