Most jött: lángokban áll egy étterem a Széll Kálmán téren, az egész környék a szirénáktól hangos

Egy étterem tetőszerkezetén tapasztaltak füstölést, égést Szentgotthárdon, a Széll Kálmán téren.

Lángokban áll egy étterem a Széll Kálmán téren, az egész környék a szirénáktól hangos Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Lángokban áll egy étterem a Széll Kálmán téren, az egész környék a szirénáktól hangos

A szentgotthárdi hivatásos tűzoltókat követően a körmendi hivatásos egységek is a helyszínre értek, két vízsugárral kezdték meg a munkálatokat. Megszüntették a füstölést, és megbontották az épület tetejét. Átvizsgálták az étterem feletti lakást, ahol szintén füstölést tapasztaltak. Az egységek a helyszínre várják a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot - írja a katasztrófavédelem.