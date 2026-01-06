Nicole Kidmant ezzel a jóképű színésszel akarják összehozni a barátai

Nicole Kidman a válás utáni időszakban próbál minél több időt tölteni a gyermekeivel és családjával. A színésznő barátainak azonban más tervei vannak. Véleményük szerint itt az idő a továbblépésre, és arra bátorítják őt, hogy fontolja meg egy régi barát, Simon Baker iránti romantikus kapcsolat lehetőségét.

Nicole Kidman a válása utáni időszakban igyekszik minél több időt tölteni lányaival (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

Mit tudunk eddig Nicole Kidman válásáról? Nicole Kidman és Keith Urban 2025 szeptember végén jelentették be, hogy külön utakon folytatják

2025 szeptember végén jelentették be, hogy külön utakon folytatják A sztárpár 19 évig volt házas, ezalatt az idő alatt két közös gyermekük született: Sunday Rose és Faith Margaret

és A gyermekek elhelyezéséről már megállapodtak, a lányok Nicole Kidman nel maradnak

nel maradnak A válási dokumentumokból továbbá kiderült hogy egyikük sem tart igényt tartásdíjra vagy házastársi támogatásra

A különválásuk bejelentése után közvetlen elindultak a pletykák, hogy Keith Urban a gitárosával, Maggie Baugh -val lépett tovább

a gitárosával, -val lépett tovább Nicole Kidman családjával Ausztráliában töltötte az ünnepeket, ahol a közeli barátai nagyon szeretnék, ha újra rátalálna a szerelem.

Nicole Kidmant A mentalista sztárjával próbálják összeboronálni

Mindössze három hónap telt el azóta, hogy az ausztrál színésznő megerősítette: közel 20 év után válik férjétől, Keith Urbantől, Nicole Kidman barátai azonban máris továbblépésre buzdítanák őt. A Woman's Day magazin szerint barátnője, Naomi Watts azt javasolta neki, hogy randizzon ausztrál kollégájával, A mentalista sztárjával. Nicole Kidman és Simon Baker ugyanis évek óta szoros barátságban vannak egymással, és több közös ismerősük is van, akik úgy vélik, hogy a kapcsolatuk ugyan mindig is baráti volt, ám egy esetleges randevú nagyszerű folytatása lehetne ennek az ismeretségnek:

Simon mindig is Nicole jó barátja volt - ő és Naomi egyaránt a keresztanyjai a gyerekeinek –, de ez mindig is szigorúan plátói barátság volt.

Nicole Kidman fél attól, hogy a randizással tönkretenné a barátságát Simon Bakerrel és a színész volt feleségével, Rebecca Rigg-gel (Fotó: Alex J. Berliner / BEImages / Northfoto)

Nicole Kidman nem áll készen

A bennfentes forrás szerint azonban az 58 éves színésznő fél attól, hogy a randizással tönkretenné a kapcsolatát az 56 éves színésszel, akivel évtizedek óta jó barátságot ápol. Továbbá azt sem szeretné, ha megromlana a viszonya A mentalista sztárjának volt feleségével, Rebecca Rigg-gel:

Naomi örülne, ha Nicole és Simon összejönnének, de tudja, hogy Nicole még nem áll készen erre, és még mindig nem tette túl magát a Keith-tel való szakításán

Simon Baker ezzel szemben mindent megtenne annak érdekében, hogy elrabolja a színésznő szívét.