Nicole Kidmant ezzel a jóképű színésszel akarják összehozni a barátai

Nicole Kidman a válás utáni időszakban próbál minél több időt tölteni a gyermekeivel és családjával. A színésznő barátainak azonban más tervei vannak. Véleményük szerint itt az idő a továbblépésre, és arra bátorítják őt, hogy fontolja meg egy régi barát, Simon Baker iránti romantikus kapcsolat lehetőségét.
Mindössze három hónap telt el azóta, hogy az ausztrál színésznő megerősítette: közel 20 év után válik férjétől, Keith Urbantől, Nicole Kidman barátai azonban máris továbblépésre buzdítanák őt. A Woman's Day magazin szerint barátnője, Naomi Watts azt javasolta neki, hogy randizzon ausztrál kollégájával, A mentalista sztárjával. Nicole Kidman és Simon Baker ugyanis évek óta szoros barátságban vannak egymással, és több közös ismerősük is van, akik úgy vélik, hogy a kapcsolatuk ugyan mindig is baráti volt, ám egy esetleges randevú nagyszerű folytatása lehetne ennek az ismeretségnek:
Simon mindig is Nicole jó barátja volt - ő és Naomi egyaránt a keresztanyjai a gyerekeinek –, de ez mindig is szigorúan plátói barátság volt.
A bennfentes forrás szerint azonban az 58 éves színésznő fél attól, hogy a randizással tönkretenné a kapcsolatát az 56 éves színésszel, akivel évtizedek óta jó barátságot ápol. Továbbá azt sem szeretné, ha megromlana a viszonya A mentalista sztárjának volt feleségével, Rebecca Rigg-gel:
Naomi örülne, ha Nicole és Simon összejönnének, de tudja, hogy Nicole még nem áll készen erre, és még mindig nem tette túl magát a Keith-tel való szakításán
Simon Baker ezzel szemben mindent megtenne annak érdekében, hogy elrabolja a színésznő szívét.
Nicole Kidman és Simon Baker az utóbbi időben rengeteg időt töltöttek egymással. A két színész ugyanis hamarosan együtt szerepel majd az egyik új streaming sorozatban, a Scarpetta-ban, ami márciustól lesz látható a Prime Videón. A beszámolók szerint pedig Naomi Watts volt az, aki javasolta a barátnőjének, Baker játssza el a szeretőjét a Patricia Cornwell könyvsorozatán alapuló krimisorozatban. Szóval Watts mindent megtesz azért, hogy a két barátját összehozza.
