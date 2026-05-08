A rendőrség kiállt, és mindent elmondott Dudás Miki haláláról

Mint arról a Bors az elsők között beszámolt, január 5-én érkezett a lesújtó hír, miszerint holtan találták lakásában a 34 éves világbajnok kajakost, Dudás Mikit. Az akkori, elsődleges információk szerint a sportoló aznap egyedül volt otthon, csupán szeretett kutyája, Baba tacskó volt vele a lakásban. Szerettei akkor riadóztatták a zárszakértőt, mikor Mikit többszöri hívással sem tudták elérni. A kajakost ekkor már nem lehetett megmenteni, vélhetően napokkal korábban meghalt.

Dudás Miki

Az eset után az egész ország gyászba borult, a család összeomlott, miközben az egész ország azt kérdezgette: vajon mi történhetett aznap a 18. kerületi lakás falai között. Az ügyben ugyanis számos kérdőjel akadt, többek között az, hogy az eset után több szemtanú is egybehangzóan állította: napokkal korábban utoljára vérző fejjel látták a sportolót. Egyik szomszédja össze is találkozott vele, ám mikor érdeklődött sérüléséről, a világbajnok csupán annyit mondott, hogy elesett, majd bezárkózott. Vélhetően ő látta utoljára életben Dudás Miklóst. Bár a történteket a rendőrség először közigazgatási eljárás keretei között vizsgálta, hamarosan ez megváltozott: egy nappal később a rendőrség már bejelentette, hogy halált okozó testi sértés ügyében nyomoznak.

Dudás Miki halálának ügyében ma mindent elmondott a rendőrségi szóvivő

Csécsi Soma a BRFK szóvivője

Ahogy ma a rendőrség szóvivője elmondta: a bejelentés után tanúkat kutattak fel, hallgattak meg, szemlét tartottak. Az elsődleges adatok idegenkezűségre nem utaltak, de a boncoláson olyan sérüléseket találtak, amiről nem tudni, hogy esés vagy bántalmazástól eredtek.

Számos nyomozati cselekményt végeztünk el, tanúkat hallgattunk ki. Több szemlét tartottunk, mobiladatokat elemeztünk, térfigyelőket elemeztünk, több szakértőt rendeltünk ki, orvost és toxikológiai szakértők is. Nem merült fel olyan tény, hogy bántalmazták volna vagy idegenekezűség lett volna. A férfi halálát balesetszerű esés okozhatta

- mondta el Csécsi Soma a BRFK szóvivője.

Így május 6-án a nyomozást lezárták.