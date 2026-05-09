Soha nem látott fotókat közölt a NASA a Hold-misszióról

Ha csak egy fotógalériát nézel ma meg, akkor ez legyen az! Az Artemis II küldetés asztronautái, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen nem elégedtek meg a robotkamerák képeivel. A NASA által most közzétett, lélegzetelállító galéria gerincét azok a fotók adják, amiket ők maguk készítettek kézi kamerákkal, miközben az űrhajó elszáguldott a Hold sötét oldala felett. Olyan pillanatokat örökítettek meg, ahol az emberi perspektíva találkozik a végtelennel: látjuk a távolodó, törékeny, kék Földet, ahogy lassan apró ponttá zsugorodik a fekete semmiben, és látjuk a Hold éles, barázdált felszínét, amit eddig még soha nem tapogatott le emberi tekintet ilyen közelségből.

Az Artemis II legénysége közel hozta az átlagembernek is a Holdat és olyan szögből mutatta meg a Földet, ahogy emberi szem még sosem láthatta. Fotó: NASA

Minden szem az ARTEMIS legénységén

A NASA által kiadott sorozatban nem a steril gépeké a főszerep, hanem az űrhajósoké, akik hús-vér emberekként csodálkoznak rá a világmindenségre. A fotókon feltűnnek maguk az asztronauták is a munka sűrűjében, vagy éppen abban a szent pillanatban, amikor az Orion ablakához tapadva figyelik a Hold túloldalának titokzatos domborzatait.

Ez az a pont, ahol eddig még sosem járt ember ilyen technikai felszereltséggel, és a képek minden egyes részlete azt üvölti: ott vagyunk, látjuk, és most veletek is megosztjuk.

A „űrbéli szelfik” és a spontán elkapott életképek olyan közvetlenséget kölcsönöznek a missziónak, amitől a legénység tagjai azonnal a nappalink kedvenceivé válnak.

A legénység tagjai tudatosan keresték azokat a beállításokat, amik átadják a súlytalanság és a mérhetetlen távolság élményét.

Amikor Christina Koch vagy Victor Glover a kamera lencséjén keresztül a Hold krátereit pásztázza, nem csupán adatot gyűjtenek, hanem történelmet írnak – és mi ott vagyunk velük a válluk felett átnézve. Ezek a felvételek lerombolják a falat az elit űrhajósok és az átlagemberek között, hiszen pont úgy fotózzák a csodát, ahogy mi tennénk egy bakancslistás utazáson.

Lélegzetelállító tájak,

az Orion belsejének intim fényei és

Földünk, ahogy még sosem láttad!

Ezt kínálják a most napvilágot látott, személyes hangvételű képek. A NASA ezzel a galériával bebizonyította, hogy az űrkutatás nemcsak hideg kalkulációkról szól, hanem az emberi lélek vágyáról, hogy felfedezze az ismeretlent.

Kattints az alábbi galériára a lenyűgöző, kézzel készült felvételekért!