Nicole Kidman új szakmát talált? Boncolni is megtanult egy szerep kedvéért

Nicole Kidman új szintre emelte színészi elkötelezettségét. A készülő Scarpetta című krimisorozat kedvéért valódi boncolási ismereteket sajátított el. A világhírű Oscar-díjas színésznő nem csupán elméletben készült fel a szerepre, de egy gyakorlott orvosszakértő mellett azt is megtanulta, hogyan zajlik egy autopszia.
Nicole Kidman a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon című talkshow-ban árulta el, hogy a legújabb sorozata, a Scarpetta miatt a hitelesség érdekében megtanult boncolást végezni. Elmondása szerint egy tapasztalt orvosszakértő mellett figyelte meg a folyamatokat, és részletes anatómiai ismereteket szerzett. És ez nem csupán marketingfogás: a színésznő állítása szerint tényleg képes megnevezni és azonosítani a belső szerveket, valamint tisztában van a boncolás lépéseivel is.
Mindegyiket meg tudom nevezni. Minden szervet ki tudok venni.
Nicole Kidman a Scarpetta című sorozatban Dr. Kay Scarpetta karakterét alakítja, aki elismert igazságügyi orvosszakértő. A produkció Patricia Cornwell népszerű könyvsorozatán alapul, amely világszerte hatalmas rajongótáborral rendelkezik. A Scarpetta sorozat középpontjában a tudományos alaposságú bűnügyi nyomozás áll. Dr. Kay Scarpetta munkája során boncolásokat végez, bizonyítékokat elemez, és kulcsszerepet játszik a gyilkossági ügyek felderítésében. A produkcióban az ausztrál színésznő mellett pedig olyan neves színészek is feltűnnek, mint Jamie Lee Curtis, Ariana DeBose és Simon Baker, akinek a szereplése tovább fokozza az érdeklődést a sorozat iránt.
Az ausztrál színész ugyanis Dr. Kay Scarpetta férjét alakítja majd a sorozatban. Nicole Kidman Simon Bakerrel való kapcsolata pedig nem csupán a képernyőn működik hitelesen. A két színész régóta ismeri egymást, és szakmai pályafutásuk során több alkalommal is keresztezték egymás útját. Legutóbb Nicole Kidman válása után, amikor is hírbe hozták őt a Mentalista sztárjával. A közös barátjuk, Naomi Watts ugyanis a fejébe vette, hogy összeboronálja a két színészt. Nicole Kidman azonban félt, hogy ezzel elrontaná a kapcsolatát Simon Bakerrel, így végül inkább csak barátok maradtak.
