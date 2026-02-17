Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Máris rátalált a szerelem? Új udvarlója akadt Nicole Kidmannek

Nicole Kidman
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 09:10
válásKeith Urban
Kikotyogták a bennfentesek, hogy ki próbálja meghódítani a színésznőt.

Úgy tűnik Nicole Kidmannek most egy üzletember udvarol, miután elvált Keith Urbantől.

Új udvarlója lett Nicole Kidmannek.
Új udvarlója lett Nicole Kidmannek. (Képünk illusztráció) Fotó: RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

Neves üzletember próbálja meghódítani Nicole Kidman szívét

Az 58 éves Oscar-díjas színésznőt állítólag az MGM Resorts International igazgatótanácsának elnöke, a 62 éves Paul Salem próbálja meghódítani.

A neves amerikai üzletember állítólag tudatta a hozzá közel állókkal, hogy érdeklődik a színésznő iránt. Kettőjüknek közös barátai vannak, és kétszer találkoztak csoportos összejöveteleken, de eddig nem töltöttek együtt kettesben időt, és a hírek szerint jelenleg nem randiznak.

Salem romantikus érdeklődéséről öt hónappal azután érkezett a hír, hogy a színésznő váratlanul szakított 58 éves countryénekesnő volt férjével. Kidman és Urban tavaly szeptemberben váltak el 19 év házasság után, és még ugyanabban a hónapban Kidman beadta a válókeresetet. A páros, akiknek két közös lányuk van, a 17 éves Sunday Rose és a 15 éves Faith Margaret, a múlt hónapban kötött válási egyezséget - írja a Daily Mail.

 

