Keith Urban végre őszintén megnyílt a válás előtti nehéz időszakról

Keith Urban most először beszélt nyíltan arról, mennyire megviselte a folyamatos turnézás. Különösen az utóbbi években, amikor házassága is válságba került Nicole Kidmannel. A country-sztár elmondása szerint 'magányos és nyomorult' volt ez az időszak számára. Gyakran beteg volt, kimerült, és hiányoztak neki a családtagjai, barátai.
Pár hete bombaként robbant a hír, hogy Nicole Kidman és Keith Urban válnak. A country énekes azonban egészen ideáig hallgatott az érzéseiről, de a közelgő, október 19-én debütáló The Road című sorozatában végre őszintén megnyílt arról, mennyire megterhelő volt számára az állandó utazással járó életforma. A sorozat első epizódjában így fogalmazott:
Amikor hajnali 3:30-kor felébredsz a turnébuszon, és rosszul vagy, mint egy kutya, a semmi közepén vagy, és még aznap este az ötödik koncertedet kell adnod, nem aludtál, hiányoznak a barátaid, hiányzik a családod, teljesen magányos, nyomorúságos és beteg vagy és azt kérdezed magadtól: »Miért csinálom ezt?« Az egyetlen válasz csak az lehet: mert erre születtem.
Keith Urban hangsúlyozta, hogy bár mindig is ezt az életet akarta, a valóság közel sem olyan fényes, mint amilyennek kívülről tűnik. A testi és lelki kimerültség évekig elhúzódott, és idővel olyan súlyossá vált, hogy a magánéletét is komolyan befolyásolta.
Keith Urban ugyan csak most nyilatkozott először, Nicole Kidman ezzel szemben már jóval előbb felfedte az érzéseit a válással kapcsolatban. Az ausztrál színésznő a Harper's Bazaar magazinnak adott interjúban fejtette ki, hogyan kezeli ezt a nehéz időszakot. Ő úgy véli, hogy a valódi gyógyulás nem a fájdalom elnyomásával, hanem az érzések tudatos megélésével kezdődik:
Érezni fogod. Nem fogod tudni elnyomni. Érezni fogod, és néha leküzdhetetlennek fog tűnni. Úgy fogod érezni, hogy összetörtél, de ha óvatosan és lassan haladsz előre - és ez nagyon sok időt vehet igénybe -, akkor elmúlik.
Nicole Kidman 2025. szeptember 30-án nyújtotta be a válókeresetet, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva. A pár 19 évig volt házas, és két közös lányuk született: Sunday Rose (17) és Faith Margaret (14). Bár sok rajongót meglepett a hír, közeli ismerőseik szerint a válás egyáltalán nem volt váratlan. Többen úgy nyilatkoztak, hogy Nicole Kidman és Keith Urban már egy ideje külön éltek, és a kapcsolatukban egyre nagyobb volt a távolság, mind fizikailag, mind érzelmileg. A sajtóban továbbá az is felmerült, hogy a country énekes közelebbi kapcsolatba került egyik zenésztársával, Maggie Baugh-val. És bár a hírt hivatalosan egyik fél sem erősítette meg, a rajongók körében sokan gyanakodnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.