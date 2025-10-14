Keith Urban végre őszintén megnyílt a válás előtti nehéz időszakról

Keith Urban most először beszélt nyíltan arról, mennyire megviselte a folyamatos turnézás. Különösen az utóbbi években, amikor házassága is válságba került Nicole Kidmannel. A country-sztár elmondása szerint 'magányos és nyomorult' volt ez az időszak számára. Gyakran beteg volt, kimerült, és hiányoztak neki a családtagjai, barátai.

Keith Urban számára roppant megterhelő volt a válás előtti időszak

Fotó: SMG / Northfoto

Keith Urban megtörte a hallgatását

Pár hete bombaként robbant a hír, hogy Nicole Kidman és Keith Urban válnak. A country énekes azonban egészen ideáig hallgatott az érzéseiről, de a közelgő, október 19-én debütáló The Road című sorozatában végre őszintén megnyílt arról, mennyire megterhelő volt számára az állandó utazással járó életforma. A sorozat első epizódjában így fogalmazott:

Amikor hajnali 3:30-kor felébredsz a turnébuszon, és rosszul vagy, mint egy kutya, a semmi közepén vagy, és még aznap este az ötödik koncertedet kell adnod, nem aludtál, hiányoznak a barátaid, hiányzik a családod, teljesen magányos, nyomorúságos és beteg vagy és azt kérdezed magadtól: »Miért csinálom ezt?« Az egyetlen válasz csak az lehet: mert erre születtem.

Keith Urban hangsúlyozta, hogy bár mindig is ezt az életet akarta, a valóság közel sem olyan fényes, mint amilyennek kívülről tűnik. A testi és lelki kimerültség évekig elhúzódott, és idővel olyan súlyossá vált, hogy a magánéletét is komolyan befolyásolta.

Nicole Kidman már volt ilyen helyzetben és tudja, hogyan kell kezelnie

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Nicole Kidman nem először van ilyen helyzetben

Keith Urban ugyan csak most nyilatkozott először, Nicole Kidman ezzel szemben már jóval előbb felfedte az érzéseit a válással kapcsolatban. Az ausztrál színésznő a Harper's Bazaar magazinnak adott interjúban fejtette ki, hogyan kezeli ezt a nehéz időszakot. Ő úgy véli, hogy a valódi gyógyulás nem a fájdalom elnyomásával, hanem az érzések tudatos megélésével kezdődik:

Érezni fogod. Nem fogod tudni elnyomni. Érezni fogod, és néha leküzdhetetlennek fog tűnni. Úgy fogod érezni, hogy összetörtél, de ha óvatosan és lassan haladsz előre - és ez nagyon sok időt vehet igénybe -, akkor elmúlik.

Nicole Kidman szeptember 30-án adta be a válókeresetet kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva

Fotó: Javier Rojas / Northfoto

Nicole Kidman válása

Nicole Kidman 2025. szeptember 30-án nyújtotta be a válókeresetet, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva. A pár 19 évig volt házas, és két közös lányuk született: Sunday Rose (17) és Faith Margaret (14). Bár sok rajongót meglepett a hír, közeli ismerőseik szerint a válás egyáltalán nem volt váratlan. Többen úgy nyilatkoztak, hogy Nicole Kidman és Keith Urban már egy ideje külön éltek, és a kapcsolatukban egyre nagyobb volt a távolság, mind fizikailag, mind érzelmileg. A sajtóban továbbá az is felmerült, hogy a country énekes közelebbi kapcsolatba került egyik zenésztársával, Maggie Baugh-val. És bár a hírt hivatalosan egyik fél sem erősítette meg, a rajongók körében sokan gyanakodnak.