Családját mentette a tini, súlyos égési sérüléseket szenvedett

Az életért küzd az a 15 éves hős, aki akkor szenvedett súlyos, harmadfokú égési sérüléseket, amikor családját mentette a kansasi otthonukban kitört tűzből. Je’raevion King április 16-án segített édesanyjának és testvéreinek elhagyni a házat, amely lángokban állt. Édesanyja, Charae King kiemelete, ő és lányai aludtak, amikor a fia észrevette, hogy füst terjeng.

Mint kiderült, egy edény kapott lángra a konyhában. Azt próbálta meg eloltani King, amikor megcsúszott és több helyen megégett. Testének jobb oldala, beleértve felkarját, alkarját, csípőjét és még lábujjait is, megégtek, ami miatt több műtéten is átesett már, de még további beavatkozások várnak rá egyéb, speciális kezelések mellett.

Adománygyűjtésbe kezdtek a háztűzben megsérült hős tini számára

Helyzetüket nehezíti, hogy King édesanyja várandós, így egyszerre kell a kórházban lennie a fiával és felkészülnie a szülésre, ami hatalmas terhet jelent a család számára. Az adománygyűjtés célja, hogy segítsen fedezni az orvosi költségeket, az utazást, a szállást és a bevételkiesést, hogy a család a fiú gyógyulására koncentrálhasson. Eddig nagyjából 5 ezer dollárt, kb. 1.5 millió forintot gyűjtöttek össze számukra, írja a People.

King sérülése a sapattársaira is mély hatással volt: