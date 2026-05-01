Gázolt a villamos Budapesten, a tömegközlekedés leállt

Elgázolt egy embert a villamos Budapest IV. kerületében, a Nyár utcánál, a Tanoda térnél. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek. A helyszínre mentő is érkezett. A baleset a közösségi közlekedés forgalmát akadályozza - írja a Katasztrófavédelem.
Itt arról is írtunk, hogy kigyulladt egy személygépkocsi az M5-ös autópályán, Szeged felé, Ócsa térségében, a 28-as kilométernél. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat.
