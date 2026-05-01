60 milliót költött a testére, most 8 bordáját vetetné ki az élő Barbie-baba

Egyre extrémebb és extrémebb külsőre vágyik a már most is élő Barbie-baba Raissa. Az OnlyFans-modell már számtalan plasztikai műtéten esett át, de úgy érzi, ez még mindig nem elég.

Raissa már most élő Barbie-baba, de a bordái eltávolítása után még extrémebb külseje lesz

Raissa Olaszországban, Szardínia szigetén született, ám egy ideje az Egyesült Államokban, Miamiban él. Erotikus tartalmakat gyárt, méghozzá jó pénzért. A plasztikamegszállott hölgy eddig mellnagyobbításon, zsírleszíváson, orr- és szemhélyplasztikán esett át, emellett rókaszem-műtéten is átesett, valamint ajakfeltöltése is volt. Minderre nagyjából 150-200 ezer dollárt (47-62 millió forintot) költött el eddig, emellett havi 10 ezer dollárba (bő 3 millió forintba) kerülnek a különféle "fenntartó" kezelések, mint például a botox. Ráadásul most újabb beavatkozásra készül az eleve eléggé extrém megjelenésű hölgy: kivetetné nyolc bordáját, hogy még karcsúbb legyen.

Azért lett élő Barbie-baba, hogy több pénzt keressen

A 37 éves Raissa vallja: nem saját maga miatt szabatta át az arcát és a testét, hanem azért, hogy boldoguljon az OnlyFans világában, ahol ki kell tűnni, másképp nem lehet érvényesülni.

A plasztikai műtétekkel az a végső célom, hogy pénzt keressek, aztán meg élhessek, utazhassak, élvezhessem az életet, és gondoskodhassak azokról, akiket szeretek

– magyarázta a hölgy a Truly kamerái előtt, hozzátéve: érezhetően megdobta a bevételeit, hogy ilyen durván átszabatta magát. "A műtétek óta legalább 80 százalékkal többet keresek, mint a régi testemmel."