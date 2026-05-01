60 milliót költött a testére, most 8 bordáját vetetné ki az élő Barbie-baba

Egyre extrémebb és extrémebb külsőre vágyik a már most is élő Barbie-baba Raissa. Az OnlyFans-modell már számtalan plasztikai műtéten esett át, de úgy érzi, ez még mindig nem elég.
Raissa Olaszországban, Szardínia szigetén született, ám egy ideje az Egyesült Államokban, Miamiban él. Erotikus tartalmakat gyárt, méghozzá jó pénzért. A plasztikamegszállott hölgy eddig mellnagyobbításon, zsírleszíváson, orr- és szemhélyplasztikán esett át, emellett rókaszem-műtéten is átesett, valamint ajakfeltöltése is volt. Minderre nagyjából 150-200 ezer dollárt (47-62 millió forintot) költött el eddig, emellett havi 10 ezer dollárba (bő 3 millió forintba) kerülnek a különféle "fenntartó" kezelések, mint például a botox. Ráadásul most újabb beavatkozásra készül az eleve eléggé extrém megjelenésű hölgy: kivetetné nyolc bordáját, hogy még karcsúbb legyen.
A 37 éves Raissa vallja: nem saját maga miatt szabatta át az arcát és a testét, hanem azért, hogy boldoguljon az OnlyFans világában, ahol ki kell tűnni, másképp nem lehet érvényesülni.
A plasztikai műtétekkel az a végső célom, hogy pénzt keressek, aztán meg élhessek, utazhassak, élvezhessem az életet, és gondoskodhassak azokról, akiket szeretek
– magyarázta a hölgy a Truly kamerái előtt, hozzátéve: érezhetően megdobta a bevételeit, hogy ilyen durván átszabatta magát. "A műtétek óta legalább 80 százalékkal többet keresek, mint a régi testemmel."
A jövőbeli plasztikai műtét-tervei kapcsán kifejtette: ezekre sem maga miatt vállalkozna, egyszerűen úgy érzi, a szakma kényszeríti rá.
Annyi csinos lány van, és természetesen mindig a legszebbek közt akarsz lenni
– jelentette ki. A lány menedzsere, Andrea is támogatja a bordakivételt:
Minél extrémebb, annál több pénzt hoz. Ez az üzlet.
