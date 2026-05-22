Mélyen megrázta a helyieket a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanás - helyszíni riport

Mint arról a Bors beszámolt, ma délelőtt robbanás rázta meg a MOL tiszaújvárosi üzemét, amelynek során egy ember életét vesztette. A tiszaújvárosiak megdöbbentek és megijedtek, amikor meghallották a robbanás hangját, majd látták, hogy rengeteg tűzoltó és mentőhelikopterek érkeznek a helyszínre. Voltak, akik csak percekkel később értesültek arról, hogy pontosan mi történt, azonban egy nő látta is, ahogy a robbanás helyszínéről hatalmas fekete füst száll fel.

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt. Az üzemet lezárták

Mélyen megrázta a helyieket a MOL üzemben történt robbanás

Láttam a munkahelyem ablakából, ahogy a fekete füst felszállt és ahogy a mentők jöttek. Borzalmas látvány volt és ahogy érkeztek a hírek, hogy sokan megsérültek...

– mondta Erzsébet, akit nagyon megrázott, ami történt.

Egy másik helyi idős lakos pedig rendkívül sajnálatosnak tartotta az esetet, láthatóan őt is megviselte mindez, ahogy egy szintén idős hölgyet is, aki elmondta: ahogy meghallotta a robbanást, megijedt, mivel azután pillanatokon belül sorra érkeztek a mentők és a tűzoltók.

Egymást kérdezgettük, mi történt. Az egyik hölgy látta a füstöt is, utána hívott a fiam, hogy mi történt

– mesélte az idős hölgy, aki hozzátette, ilyen robbanást még egyszer sem hallott élete során.

Egy volt tűzoltó pedig könnyek között nyilatkozott lapunknak. Zoltán, aki egy parkban éppen az unokájával játszott, amikor megszólítottuk, elmondta: horgászott, amikor figyelmes lett a robbanás hangjára, majd látta, ahogy a szirénázó tűzoltók behajtanak az üzem területére, végül pedig a mentőhelikoptereket is, ahogy azok leszállnak.

Zoltánt szemmel láthatóan nagyon megérintette a tragédia, miután volt tűzoltóként tudja, hogy ilyen esetben a hatóságok munkatársai gondolkodás nélkül az életüket kockáztatják.

Amikor más elszalad, ők akkor mennek oda és soha nem tudni, mire mennek, mit találnak. Én még nem láttam olyat, hogy egy tűzoltó elszaladna, ha baj van

– mondta az idős férfi, miközben lehajtott fejjel a földet nézte, mert alig tud magához térni a történtektől.

Mint arról beszámoltunk, a péntek délelőtti detonációban az Országos Mentőszolgálat közlése szerint egy ember életét vesztette, négy súlyos sérültet a mentők helyszíni ellátás után Debrecenbe, egy súlyos és négy könnyebb sérültet a miskolci kórházba szállítottak.