Tiszaújvárosi robbanás: megdöbbentő részletek a sajtótájékoztatóról

Mint ismert, péntek reggel 9 óra előtt hatalmas robaj rázta meg Tiszaújváros üzemi területét, miután berobbant egy pirogáz-benzinvezeték. A robbanásnak halálos áldozata is van, információink szerint egy 40 éves, többgyermekes édesapa vesztette életét. A nap folyamán a helyszínre érkezett Kapitány István energetikáért felelős miniszter, Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója, Dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere és Császár Péter, a MOL Petrolkémia vezérigazgatója is. Az üzem előtt közös sajtótájékoztatót tartottak.
Reggel 8 óra 41 perckor érkezett a riasztás a telephely tűzoltóságához, miszerint robbanás történt a MOL Petrolkémia Zrt. területén. Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az Olefin-1 üzem épp nem működött, ugyanis épp karbantartási munkálatok folytak, amikor egy szén-hidrogént szállító vezeték berobbant. Az üzemet 1972-1973 között adták át, most pedig egy élettartam-hosszabbítás volt folyamatban. Az utolsó karbantartást 2022-ben végezték el, és kettő, illetve három évente történt a szivárgásvédelem átnézése.
A vezérigazgató elmondta, hogy ez egy üzemi baleset, semmilyen külső beavatkozást nem észleltek. Azt is hozzátették, hogy
a tüzet a létesítményi tűzoltóság elkezdte oltani, majd megérkeztek a megyei tűzoltóság kocsijai és a mozgó laboratórium. Azonnal elkezdték vizsgálni, hogy került-e káros anyag a levegőbe, illetve veszélyben van-e a lakosság. Jelezték, hogy határérték-túllépés nem történt. Történt azonban ennél egy sokkal szörnyűbb dolog. Egy kollégánk meghalt, kilenc kollégánkat pedig kórházba kellet szállítanunk, illetve ápolni kellett a helyszínen. Ez egy rettenetes dolog, és nem is lehet rajta túllépni. Nem is akarunk túllépni
— húzta alá a MOL-elnök, majd A MOL-csoport nevében részvétet kívánt az elhunyt családjának és hangsúlyozta, hogy egyéni támogatásban fogják részesíteni a családot.
A baleset után az üzemegységet azonnal leállították. Az eset kivizsgálása zajlik, illetve külön vizsgálatot fognak folytatni, hogy történt-e emberi mulasztás, illetve a jövőben miként lehet megakadályozni a hasonló baleseteket.
Hernádi Zsolt után Kapitány István is részvétét fejezte ki, az elhunyt férfi özvegyének és két gyermekének. Elhangzott, hogy a mentők és tűzoltók, illetve a katasztrófavédelem 3 percen belül megérkeztek és azonnal megkezdték a mentést. A miniszter hangsúlyozta: a vizsgálatban a minisztérium képviselői is részt fognak venni, azért, hogy ezentúl még biztonságosabban tudják működtetni az ipari egységeket. Mint mondta, az üzemanyag-ellátásra, illetve a műanyag-gyártásra nincs hatása a balesetnek.
Ez egy borzasztó tragédia. Gondoljunk arra az emberre, aki életét áldozta azért, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban legyen
— fűzte hozzá a miniszter.
Hangsúlyozta, hogy ez a baleset mindenki közös felelőssége, az üzemeltetőé és a kormányé egyaránt.
Kapitány István elárulta, hogy összesen kilenc sérültet szállítottak kórházba. Egyikőjük a kórházba szállításkor még életveszélyes állapotban volt, de azóta stabilizálták az állapotát. A sérülteket a debreceni, illetve a miskolci kórházban látják el, azt a férfit is, aki az arcán sérült meg a balesetben. Azt is elárulták, hogy a sérültek mind közvetlen közelében voltak a detonációnak, ami hatalmas erejű volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.