Tragédia történt a sóderbányánál: agyonnyomott egy teherautó egy férfit

Meghalt egy 65 éves férfi, amikor rádőlt egy megcsúszó teherautó egy Kiskunlacháza közelében található bányatónál péntek délután - tájékoztatta a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-t.
Az eset körülményeit a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja, foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt - tartalmazza a közlemény.
