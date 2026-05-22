Most érkezett: robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében / Fotó: Tiszaújvárosi Krónika / Facebook

Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

Úgy tudni, a tragédiában egy ember életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek - közölte a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök, hozzátéve, hogy Kapitány István energetikáért felelős miniszter a helyszínre megy Hernádi Zsolttal.

A Tiszaújvárosi Krónika Facebook-bejegyzésében a lakosságot arról tájékoztatta, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzin-vezeték robbanás történt a Mol Petrolkémia Zrt. területén. A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti a robbanás - olvasható a bejegyzésben. A poszthoz mellékelt fotókon sűrű fekete füst látható.

Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI-nek elmondta: a tűz oltása folyamatban van, a helyszínre elindult a mobillabor.