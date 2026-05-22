Kiara Lord KKevinre cserélte Stohl Andrást? Ilyen csókcsatát ritkán látni… – fotó

Bár Stohl András Nagy Őként végül Kiss Krisztát választotta, Kiara Lord nem sírt sokáig Buci herceg után. Az persze köztudott, hogy a pornósztárnak eddig sem kellett még a szomszédig sem mennie, hogy pasit szerezzen magának, hiszen szinte küszöbén állnak sorba a kérők, ő azonban igen válogatós. Sőt, A Nagy Ő-n kívül mindössze egy pasi volt, akivel az utóbbi időben többször is hírbe hozták, bár eddig leginkább csak nyilvános flörtnek tűnt az egész. Most viszont itt a bizonyíték, hogy KKevin és Kiara Lord igencsak egymásba gabalyodtak.

KKevin koncertezett tegnap este a Budapest Parkban, amin úgy tűnik, Kiara Lord is jól szórakozott, különösen a színfalak mögött (Fotó: hot! magazin/TV2)

Kiara Lord és Dávid Petra az Ázsia Expressz 2026-os évadában szerepelnek majd, amit az elmúlt hetekben forgattak Amerikában, így a csajoknak egy időre fel kellett függeszteniük a pasizást. Pedig, ahogy új könyvének címe is mutatja, általában Kiara Lord falja a férfiakat, szóval nem csoda, hogy igencsak nagy étvággyal érkezett haza, és azonnal le is csapott a már régóta kiszemelt áldozatra. Tegnap este a Budapest Park KKevin rajongókkal telt meg, hiszen a rapper saját koncertet adott, amire Kiara is kíváncsi lehetett. Ugyanis a zenész éjfél körül egy igencsak intim képet posztolt kettőjükről, ahol olyan elmélyülten csókolóznak, amit elég ritkán látni. Persze valószínűleg valami véletlen hiba csúszhatott a gépezetbe, és talán nem kellett volna mindenkinek látnia az ominózus fotót, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy nem sokkal később el is távolított a történetből, de mint tudjuk, az internet népe nem felejt, sőt, kíváncsian várják lesz-e folytatás.

Kiara Lord és KKevin csókolózásáról az éjszaka közepén került ki egy fotó, lehet, hogy a zenész egyik barátja szórakozott velük? (Fotó: Kiara Lord Instagram)

KKevin Kiara Lord figyelmét is felkeltette

Mint nemrég Lakatos Levente podcastjéből kiderült, Kiara már kétszer is randizott a fiatal rapperrel, igaz a kettő között évek teltek el, és a csóknál tovább egyszer sem jutottak, azt viszont kifejezetten jónak ítélte. Ráadásul elmondása szerinte a zenész igencsak „megpiszkálta a fantáziáját”, ezért úgy tűnik, vissza is tért egy harmadik körre, hátha most Kevin összeszedi a bátorságát, és nem lesz „hang”, ahogy azt a műsorban említette. Ezekről a részletekről azonban már talán senki sem szeretne bizonyítékot, különösen, hogy, Kiara Lord könyvei és filmjei sem hagynak sok teret a képzeletnek.