„A fájdalom a szívemben több, mint amit fel tudok fogni” — Zokogva búcsúzott a híres YouTuber, elhunyt a 14 éves kisfia

A Danny Go! néven ismert Daniel Coleman a közösségi oldalán osztotta meg a szívszorító hírt, miszerint nagyobbik fia, Isaac május 21-én elhunyt. A 4,5 millió feliratkozóval rendelkező tartalomgyártó, akinek sikersorozata nemrég a Netflixre is felkerült, képtelen feldolgozni az űrt, amit gyermeke hagyott maga után.

Elhunyt Daniel Coleman 14 éves fia Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Ó, édes kisfiam. Olyan sokat akarok mondani, de még nem tudom, hogyan. Már most is annyira hiányzol, és a fájdalom a szívemben több, mint amit fel tudok fogni

– írta összetörten az édesapa.

Daniel Coleman mindent feladott a gyermekéért

A család kálváriája tavaly decemberben kezdődött, amikor a tizennégy éves fiúnál harmadik stádiumú szájüregi rákot diagnosztizáltak. Az apa azonnal lemondta az összes fellépését és turnéját, hogy minden másodpercet a beteg fiával tölthessen. Áprilisban a daganat már olyan mértékben terjedt el a gyerek szervezetében, hogy hospice ellátásra szorult. A szülők ekkor már csak azért imádkoztak, hogy Isaac ne szenvedjen, és az utolsó heteket szeretetben, nyugalomban tölthessék együtt – írja a TMZ.

„Életem legnagyobb megtiszteltetése”

A gyászoló édesapa a szörnyű veszteség ellenére is igyekszik erőt meríteni a múltból. Mint mondta, a régi fotókat és videókat nézegetve elönti a büszkeség, látva, hogy fia mekkora erővel és mekkora örömmel nézett szembe a számtalan kihívással.

Életem legnagyobb megtiszteltetése, hogy Isaac édesapja lehettem

– fogalmazott a sztár.