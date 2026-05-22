Horror a postán: Kinyitották az Amazonról rendelt urnát, egy idegen hamvai szóródtak ki belőle

Amikor a Culbertson család elveszítette a szeretett nagypapát, elhatározták, hogy a hamvait több kisebb urnába osztják szét, hogy minden családtagnál maradhasson egy kicsi az emlékéből. Felmentek az Amazonra, kiválasztották a kegytárgyakat, majd megnyomták a rendelés gombot. Arra azonban legmerészebb rémálmaikban sem gondoltak, hogy a futár nem üres urnákat visz majd ki nekik Kaliforniába. Az egyik dobozból ugyanis rejtélyes hamvak borultak ki.

Az Amazon raktárából küldték ki a hátborzongató csomagot / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Sokkot kaptak: rejtélyes hamvak lapultak a csomagban

Ebben a darabban egy hamuszerű anyag volt. Kicsit utánaolvastunk, és pont úgy néznek ki, mint a hamvak

– nyilatkozta sokkos állapotban a családfő, Mark Culbertson a helyi tévének, miközben mutatta a kamerának a gyanús szürke port.

Az Amazon 20 dollárral szúrta ki a szemüket

A család azonnal tárcsázta az online áruház ügyfélszolgálatát, de a multi reakciójától teljesen elhűltek. Az Amazon úgy kezelte a bizarr esetet, mintha csak egy hibás pólót vagy egy törött bögrét küldtek volna vissza. Elnézést kértek, majd visszautaltak a számlájukra 19,99 dollárt (alig 7000 forintot), és közölték, hogy mivel a rendelés még tavaly történt, a részükről az ügy le van zárva – derül ki a People magazin cikkéből.

Az Amazon egyáltalán nem működött együtt velünk. Csak vissza akarták adni a pénzt, és ott pontot tenni az ügy végére

– dühöngött Mark.

Nem tágítanak: meg akarják találni a családot

A cég később azt javasolta, hogy vigyék be a hamvakat egy helyi temetkezési vállalatnak, ők majd kifizetik a költségeket. Mark Culbertson azonban nem hajlandó a kukába vagy egy jeltelen raktárba dobni egy ismeretlen ember maradványait. Addig nem nyugszik, amíg meg nem találja a gyászoló rokonokat.

Még az ügyfélszolgálatosnak is megmondtam: nem akarjuk visszaküldeni nektek, hogy aztán egy raktárban porosodjon. Válaszokat akarunk. Azt akarjuk, hogy visszakerüljön a családjához

– szögezte le a férfi, aki most nyomozásba kezdett. „Csak azt akarom, hogy visszakerüljenek a szeretteikhez, és úgy gondoskodjanak róluk, ahogyan azt ők szeretnék.”