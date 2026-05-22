Szoboszlai Dominik miatt kérdőjelezték meg Liverpoolban Marco Rossit

Fontos kérdésre keresik a választ Liverpoolban Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban. A magyar válogatott középpályás a legjobb volt idén klubcsapatában: 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt osztott ki – mégis vannak olyan vélemények, amelyek szerint Arne Slot vezetőedző még nem találta meg a 25 éves focista állandó helyét.

Szoboszlai Dominik vállán a bajnoki címvédőnek dukáló PL-logó Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik posztja a kérdés Liverpoolban

Szoboszlai Dominik sokat játszott a szezonban jobbhátvédként – csapattársainak sérülései miatt –, de a középpálya több pontján is feltűnt. Ezért készített a liverpool.com egy véleménycikket arról, hogy hol fog játszani a magyar válogatott focista a következő szezonban.

Arne Slotnak döntéseket kell hoznia a középpályán. Ryan Gravenberch, aki nemrég írt alá új, hosszú távú szerződést, fontos szerepet játszik a tervekben

– írja a portál, amely szerint a középpálya hiányosságai kirívóak, főleg a fizikai szint terén. Alexis Mac Allister messze elmaradt a korábbi teljesítményétől, Florian Wirtz-cel kapcsolatban pedig felmerült, hogy a következő szezonban ő lehet a csapat állandó támadó középpályása.

Ez azt jelentené, hogy a középpályán csak két nála mélyebben játszó játékos lenne. Fel kell azonban tenni a kérdést, hogy vajon ez-e a legjobb módja annak, hogy kihasználják Szoboszlai Dominik erősségeit, aki jelenleg a csapat legjobban teljesítő játékosa? Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján a Liverpoolnak meg kell találnia a módját, hogy beillessze a magyar válogatott kapitányát a csapatba – aki a válogatottban mélységi irányítóként játszik –, de vajon ebben a legjobb?

– kérdőjelezték meg Liverpoolban azt, hogy vajon Marco Rossi szövetségi kapitány játszatja-e a legjobb poszton Szoboszlait.

Felvetődött egyébként egy új középpályás leigazolása is a Vörösöknél, aki fizikálisan megerősítené a csapatot, kérdés viszont, hogy ezt a játékost – bárki is legyen az – hogyan lehetne beilleszteni a Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz hármas mellé.