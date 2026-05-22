Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Rita, Júlia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai Dominik miatt kérdőjelezték meg Liverpoolban Marco Rossit

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 20:10
LiverpoolMarco Rossi
Tényleg azon a poszton a legjobb, ahol Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar válogatottban játszatja? Tették fel a kérdést Liverpoolban, miközben igyekeznek megtalálni Szoboszlai Dominik igazi helyét.
B.
A szerző cikkei

Fontos kérdésre keresik a választ Liverpoolban Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban. A magyar válogatott középpályás a legjobb volt idén klubcsapatában: 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt osztott ki – mégis vannak olyan vélemények, amelyek szerint Arne Slot vezetőedző még nem találta meg a 25 éves focista állandó helyét.

Szoboszlai Dominik vállán a bajnoki címvédőnek dukáló PL-logó
Szoboszlai Dominik vállán a bajnoki címvédőnek dukáló PL-logó Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik posztja a kérdés Liverpoolban

Szoboszlai Dominik sokat játszott a szezonban jobbhátvédként – csapattársainak sérülései miatt –, de a középpálya több pontján is feltűnt. Ezért készített a liverpool.com egy véleménycikket arról, hogy hol fog játszani a magyar válogatott focista a következő szezonban.

Arne Slotnak döntéseket kell hoznia a középpályán. Ryan Gravenberch, aki nemrég írt alá új, hosszú távú szerződést, fontos szerepet játszik a tervekben

– írja a portál, amely szerint a középpálya hiányosságai kirívóak, főleg a fizikai szint terén. Alexis Mac Allister messze elmaradt a korábbi teljesítményétől, Florian Wirtz-cel kapcsolatban pedig felmerült, hogy a következő szezonban ő lehet a csapat állandó támadó középpályása.

Ez azt jelentené, hogy a középpályán csak két nála mélyebben játszó játékos lenne. Fel kell azonban tenni a kérdést, hogy vajon ez-e a legjobb módja annak, hogy kihasználják Szoboszlai Dominik erősségeit, aki jelenleg a csapat legjobban teljesítő játékosa? Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján a Liverpoolnak meg kell találnia a módját, hogy beillessze a magyar válogatott kapitányát a csapatba – aki a válogatottban mélységi irányítóként játszik –, de vajon ebben a legjobb?

– kérdőjelezték meg Liverpoolban azt, hogy vajon Marco Rossi szövetségi kapitány játszatja-e a legjobb poszton Szoboszlait.

Felvetődött egyébként egy új középpályás leigazolása is a Vörösöknél, aki fizikálisan megerősítené a csapatot, kérdés viszont, hogy ezt a játékost – bárki is legyen az – hogyan lehetne beilleszteni a Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz hármas mellé.

@ripost.hu Megemelik a Szoboszlai Dominik fizetését. Szoboszlai Dominik hamarosan meghosszabbítja a szerződését Liverpoolban. #szoboszlai #szoboszlaidominik #liverpool #lfc #szerzodes #ripost ♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu