„Jobb embert soha nem ismertem” - megszólalt a tiszaújvárosi robbanásban meghalt férfi bátyja

Gyászba borult Tiszaújváros a pénteki (05. 22.) üzemi katasztrófa után. A MOL telephelyén bekövetkezett robbanásban egy többgyermekes édesapa vesztette életét. A detonáció hatalmas erejű volt, a környéken élők is hallották a robbanást, az üzem fölé pedig percek alatt fekete füst emelkedett. Több dolgozó súlyosan megsérült, néhányukat életveszélyes állapotban vitték kórházba. A tiszaújvárosi robbanás halálos áldozat Ádám, a kétgyermekes apuka.

Megszólalt a tiszaújvárosi robbanás áldozatának családja

A Tények kiderítette, hogy a halálos áldozatnak, Ádámnak a detonáció pillanatában -péntek reggel- már nem is kellett volna az üzemben lennie. Éjszakás volt és csak egy barátja miatt nem indult még haza. A gyerekei várták otthon, de édesapjuk helyett csak egy telefonhívás érkezett azzal, hogy meghalt. A gyerekek még fel sem fogták, hogy édesapjuk soha nem tér haza.

Az áldozatot felesége és két gyermeke várta haza. A tragikus hírt a család délelőtt kapta meg. Egy rokon azt mondta a Tényeknek, hogy sokáig reménykedtek abban, hogy valami félreértés történt, végül Ádám apja is felhívta őket és megerősítette a történteket. A hozzátartozók szerint Ádám akkora űrt hagyott maga után, amit semmivel sem lehet betölteni. A szerettei szerint a férfi a családjáért élt.

Az áldozat bátyját egy tűzoltó értesítette. A férfi elcsukló hangon emlékezett a testvérére:

„Jobb embert soha nem ismertem és nem is fogok ismerni, mint az öcsém volt” - mondta a könnyeivel küszködve.