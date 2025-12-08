Otthon Start: a szakértők szerint ez kell ahhoz, hogy ne bukjuk el a foglalót!

Az Otthon Startos ingatlanvásárlás első lépése a megfelelő lakás megtalálását követően az eladókkal való szerződéskötés. Ilyenkor foglalót szokás fizetni, ami több millió forintos tétel is lehet és amit könnyen el lehet bukni. Ezekre kell figyelni, hogy ez ne így legyen!
Mindkettőt bele kell számolni a végső árba, vagyis ennek az összegével csökken majd a szerződés aláírásakor fizetett összeg. A különbség köztük az, hogy ha mégsem jön létre az adás-vétel, az egyik visszajár, a másik pedig nem. Az előleg az, ami minden esetben visszajár, így a mértéke sincs jogilag korlátozva. A felek döntik el, mekkora összegben egyeznek meg. A foglaló viszont egyfajta biztosíték, a mértéke pedig az ingatlan értékének 10%-a szokott lenni. Foglaló esetében, ha a vevő hibájából nincs üzlet, akkor a foglaló teljes összegétől elesik, ha az eladó hibájából történt a meghiúsulás, akkor a foglaló kétszeresét kell visszaadnia a vevőnek.
A foglaló kifizetése után, már az adás-vételi szerződés birtokában kell felkeresni valamelyik bankot, és megigényelni például az Otthon Start hitelt. Ezt követi a bank értékbecslése, hogy eldöntsék, mennyi pénzt hajlandóak hitelezni nekünk az ingatlan megvásárlásához. Az értékbecslés alkalmával figyelembe veszik a
Ezek együttesen határozzák meg, hogy az adott ingatlanra mekkora hitelösszeg vehető fel. Ha az értékbecslés során derül fény valamilyen hiányosságra, akár a teljes foglalót is elveszíthetik a vevőjelöltek: a bank úgy dönt nem ad hitelt vagy nem annyit, amennyivel számoltunk, így el kell állnunk a vásárlástól.
A legfontosabb, hogy már a megvásárolni kívánt ingatlan megtekintésekor vagy azt megelőzően kérjük le a tulajdoni lapot és a térképmásolatot, valamint vizsgáltassuk meg az ingatlan műszaki állapotát. Ha biztosra akarunk menni, előzetes értékbecslést is kérhetünk a választott banktól. Így még a foglaló kifizetése előtt kiderülhet, hogy a kiszemelt ingatlan alkalmas-e a támogatott hitelhez. Ez különösen fontos akkor, ha a Fix 3%-os Otthon Start hitelt és a CSOK Pluszt egyszerre szeretnénk felvenni. Vagyis minden iratot, minden műszaki és jogi részletet érdemes a foglaló átadása előtt leellenőrizni, mert csak így kerülhető el, hogy végül hitel nélkül maradjunk és adott esetben még a foglalót is elbukjuk.
Kihez fordulhatunk, ha elutasítja a bank a hitelkérelmet, de nem értünk vele egyet?
Ha a bank a hitelkérelmet műszaki vagy jogosultsági okokra hivatkozva utasítja el -és emiatt bukjuk a foglalót-,15 napon belül a kormányhivataltól kérhetjük annak a megállapítását, hogy valójában megfelelt az ingatlan a hitelfolyósítás feltételeinek. Ha a kormányhivatal ezt végleges határozatban megerősíti, a bank nem tagadhatja meg a hitelszerződés megkötését és a folyósítást pusztán a korábbi elutasítás indokaira hivatkozva. Fontos azonban tudni, hogy a kormányhivatal csak a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeket vizsgálhatja, a hitelképesség (pl. a fizetésünk mértéke) megítélése továbbra is kizárólag a bank hatáskörébe tartozik- emelte ki Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője.
