Otthon Start: új, kedvezőbb szabályok léphetnek életbe akár már novembertől

Otthon Start: október 29-én lezárul a programhoz kapcsolódó módosításokról szóló társadalmi egyeztetés, így azok hatályba lépése után, akár már novembertől könnyebben hozzájuthat több ezer ember a fix 3 százalékos lakásvásárlási hitelhez.

Könnyebb lesz hozzájutni az Otthon Start fix 3 százalékos hitelhez / Fotó: sabthai / Shutterstock

Otthon Start: a változástatás célja, hogy többen, és könnyebben jussanak hozzá a 3 százalékos hitelhez

Mint ismert, további könnyítéseket vezet be a kormány a fix három százalékos hitelt kínáló Otthon Start hitelprogram szabályaiban. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára tájékoztatása szerint

építkezések esetén például lesz lehetőség előfinanszírozásra,

már elbontott vagy bontandó építményeknél is használhatják majd a három százalékos hitelt,

a társadalombiztosítási szabályokban könnyítéseket vezetnek be a gyermekek otthongondozási díjával, illetve az ápolási díjjal kapcsolatban, és a megváltozott munkaképességűek számára is,

az őstermelők, valamint az átalányadózást választó egyéni vállalkozók számára sokkal jobb jövedelem-beszámítási lehetőség válik elérhetővé,

társasházi építményi jog tervezett bevezetése lehetővé teszi, hogy az új társasházi lakások akár a kivitelezés időszakában hitelezhetők legyenek,

a program keretében a testvérek által közösen megörökölt ingatlan résztulajdonának megvásárlására is lehetőség nyílik,

a jövőben a hitel igénylésénél a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható lesz adóstársként.

Új szabályként nem lesz kizáró ok, ha az igénylő átmenetileg (max. 180 napig) két ingatlanban is volt tulajdonos, amennyiben az új lakás megvásárlása előtt nem tudta azonnal eladni a régit.

TB-jogviszony: Az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül európai uniós intézményben dolgozó magyar állampolgárok is jogosultak lehetnek a hitelre.

A Világgazdaság szerint jelenleg csak azok az új lakások számítanak támogathatónak, amelyekre 2022. január 1. után adtak ki használatbavételi engedélyt. A mostani módosítás ezt a dátumhoz kötöttséget eltörölné, így olyan ingatlanokra is igénybe lehetne venni a támogatást, amelyek 2022-nél korábban épültek, de újként kerülnek forgalomba.