Otthon Start: új, kedvezőbb szabályok léphetnek életbe akár már novembertől

Otthon Start: október 29-én lezárul a programhoz kapcsolódó módosításokról szóló társadalmi egyeztetés, így azok hatályba lépése után, akár már novembertől könnyebben hozzájuthat több ezer ember a fix 3 százalékos lakásvásárlási hitelhez.
Mint ismert, további könnyítéseket vezet be a kormány a fix három százalékos hitelt kínáló Otthon Start hitelprogram szabályaiban. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára tájékoztatása szerint
Új szabályként nem lesz kizáró ok, ha az igénylő átmenetileg (max. 180 napig) két ingatlanban is volt tulajdonos, amennyiben az új lakás megvásárlása előtt nem tudta azonnal eladni a régit.
TB-jogviszony: Az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül európai uniós intézményben dolgozó magyar állampolgárok is jogosultak lehetnek a hitelre.
A Világgazdaság szerint jelenleg csak azok az új lakások számítanak támogathatónak, amelyekre 2022. január 1. után adtak ki használatbavételi engedélyt. A mostani módosítás ezt a dátumhoz kötöttséget eltörölné, így olyan ingatlanokra is igénybe lehetne venni a támogatást, amelyek 2022-nél korábban épültek, de újként kerülnek forgalomba.
Eddig nem volt jogosult Otthon Start-hitelre az, akinek az elmúlt három évben elrendelték egy korábbi támogatás visszafizetését. A javaslat szerint azonban, ha a visszafizetést gyermekvállalás elmaradása miatt rendelték el, és az igénylő ezt méltányossági kérelemmel sikeresen kezelte – amit a kormányhivatal el is fogadott –, akkor ez többé nem zárná ki az új támogatásra való jogosultságot.
Tágul az adóstársi kör. A jelenlegi szabályozás szerint adóstársként csak házastárs vagy szülő vonható be. Az új tervezet szerint már testvér is vállalhatna ilyen szerepet, ha nem válik tulajdonossá az ingatlanban.
A tervezett módosításokról szóló társadalmi egyeztetés október 29-ig tart, s ha nem érkezik jelentős módosítási javaslat, akár már novembertől életbe léphetnek az új, kedvezőbb szabályok.
