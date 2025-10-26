Nyitrai Zsolt: így juthatsz még könnyebben 3%-os lakáshitelhez

Hatalmas népszerűségnek örvend az első saját lakás megszerzését támogató Otthon Start Program: szeptemberi indulása óta rengetegen igényelték a fix 3 százalékos lakáshitelt. Nyitrai Zsolt most Facebook-videóban árulta el: a Digitális Állampolgár alkalmazás most még egyszerűbbé teszi a hitel felvételét, ugyanis ezen keresztül olyan dolgokat is el lehet intézni könnyedén, mint például a digitális erkölcsi bizonyítvány igénylése.

"Egy kattintással igényelhetünk digitális erkölcsi bizonyítványt, amit pár órán belül megkapunk. Eddig már 150 ezren éltek a lehetőséggel. Hiteles PDF-et készíthetünk lakcímkártya- és adóazonosító-adatainkról, amit továbbíthatunk a banknak. Elektronikusan kérhetjük köztartozás-mentességünket és jövedelemigazolásunkat. Digitálisan aláírhatjuk a hitelfelvételhez szükséges dokumentumokat, például a hitelkérelemhez kapcsolódó nyilatkozatokat" - sorolta a miniszterelnök főtanácsadója.